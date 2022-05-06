马里乌波尔市中心准备迎接反法西斯胜利日庆祝活动

俄乌战争/ 反法西斯胜利日

周四，乌克兰军人在马里乌波尔的钢铁厂与俄罗斯军队作战期间，马里乌波尔市中心开展了一次清理行动，为即将到来的反法西斯胜利日做准备。点击以下内文视频，了解详情。

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马里乌波尔志愿者Denis。 © AP供图

目前除了亚速钢铁厂，马里乌波尔市的大部分其他地区都在俄罗斯的控制之下。本次美联社记者在马里乌波尔市的走访，也是在当地亲俄力量的安排之下进行的，美联社在报道中也特别提到了这一点。

马里乌波尔市政工作人员和志愿者们正在清理被烧毁的建筑物，以及附近的爆炸碎片，其中包括3月俄罗斯军队轰炸导致数百人死亡的一座剧场。还有一些工人将俄罗斯国旗挂在路旁高高的电线杆上，作为装饰。

一名志愿者丹尼斯表示，他正在帮助清理这座城市，“以便马里乌波尔市民可以纪念胜利日”。志愿者们正在清理的公园也竖起了一座雕像，原型是那位“拿着胜利旗出门迎接俄军，但发现是乌克兰军”的奶奶。

美联社指出，胜利日是俄罗斯最重要的爱国节日，标志着苏联战胜纳粹德国。随着本次俄乌战斗的继续，外界猜测弗拉基米尔·普京希望在胜利日到来之前，向俄罗斯人民展示一场军事胜利，或者宣布战争升级。而完全占领马里乌波尔这个战略港口城市，将标志着俄罗斯在本次战争中取得重大成功。

为此，俄罗斯必须占领马里乌波尔庞大的亚速钢铁厂。它是这座城市的最后一个抵抗点。根据俄罗斯近期的统计，大约有2000名乌克兰士兵仍躲藏在那里，据信还有数百名平民被困。

不过，美联社指出，目前很难全面了解乌克兰东部正在展开的战斗，因为空袭和炮击使媒体活动变得极为危险，与此同时乌克兰方和在东部亲俄力量也对从战区进行报道实施了极为严格的限制。