乌克兰总统：寻求外交努力营救留守马里乌波尔士兵

俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基星期六表示，越来越多的平民从被炸毁的亚速钢铁厂撤离。正在进行外交努力，以营救躲在马里乌波尔亚速钢铁厂内的士兵。他说：“有影响力的中间人、有影响力的国家已经介入。”

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苏联时期的庞大的亚速钢铁厂是马里乌波尔最后的据点，乌克兰士兵仍坚守在这里。路透社和中央社报导，乌克兰守军誓言不会投降。

乌克兰官员担心俄罗斯军队希望在9日胜利日前将他们消灭，以赶上莫斯科纪念前苏联在二战中战胜纳粹德国的活动。

泽连斯基在深夜发表影片表示，乌克兰正在进行外交努力，以营救被困在钢铁厂内的守军。目前还不清楚还有多少乌军留在钢铁厂内。

他说：“有影响力的中间人、有影响力的国家已经介入。”但他没有提供进一步细节。

乌克兰表示，6日已从亚速钢铁厂（Azovstal）撤离50名平民，并指控俄国违反停战协议，这项协议旨在让被包围了几个星期后仍然被困在地下的几十人撤离。

在长达10个星期的战争中，马里乌波尔经历破坏性最大的轰炸，而马里乌波尔是滨临亚速海（Azov Sea）的战略港口城市。

在联合国斡旋下，几百名平民中有一部分人从上周末开始撤离，这些平民在钢铁厂下方的隧道和掩体中避难。但这个星期因为再度爆发战斗而停止撤离。

乌克兰副总理韦列舒克表示，昨天下午有50名女性、儿童和老人从亚速钢铁厂撤离。并表示，今天会继续撤离行动。她说，俄方不断违反当地的停火协议，使得撤离非常缓慢。

俄国确认撤离人数，并表示“5月7日将继续进行亚速钢铁厂的人道主义行动”。