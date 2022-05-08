两架美国侦察机在朝鲜疑似试射导弹当天飞抵冲绳

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朝鲜7日试射疑似弹道导弹物体，日本媒体报道，美军核侦察机与观测弹道导弹的电子侦察机，当天下午先后现身日本冲绳美军基地，估计可能是针对朝鲜执行警戒任务。

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冲绳时报报导，部署在美国内布拉斯加州奥夫特空军基地（Offutt Air Force Base）的WC-135核侦察机，及拥有弹道导弹观测能力的电子侦察机RC-135S，7日先后飞抵位于日本冲绳的美军嘉手纳基地。

韩国军方推测朝鲜7日在东部咸镜南道新浦海域的日本海，由潜舰试射一枚短程弹道导弹。

中央社报道，美国这两架侦察机可能执行飞行任务，警戒朝鲜试射弹道导弹与核试验。

目击者表示，WC-135与RC-135S分别在7日下午1时4分及2时50分左右，降落在嘉手纳基地。

RC-135S过去经常被日媒目击，最近一次是琉球放送（RBC）4日报导，朝鲜当天中午疑似试射弹道导弹，RC-135S在稍晚的同日下午3时左右降落在嘉手纳基地。

朝鲜7日疑试射潜射弹道导弹（SLBM）后，国营媒体隔了一晚至今无相关报导，是继5月4日试射后，极罕见连两次试射后未对外宣布内容 。