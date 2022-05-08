扩大制裁 G7决定停止进口俄罗斯石油

实现石油禁运

白宫周日在一份声明中说：“今天，整个 G7 承诺禁止或逐步停止进口俄罗斯石油。”一位美国高管表示，这一决定“将沉重打击普京的经济的大动脉，并切断他为对乌克兰的战争所需的资金”。但它的新闻稿并没有具体说明每个 G7 成员做出了上述的承诺。

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七国集团周日通过视频举行了今年的第三次会议，乌克兰总统泽连斯基以视频的形式“参加”了会议。

日期的选择具有高度的象征意义： 5 月 8 日欧洲纪念第二次世界大战的结束日子。而5月9日是苏联战胜纳粹德国的日子；普京准备好阅兵。七强把和乌克兰总统参加会议的日子选在前一天绝不是偶然的！

迄今为止，西方对外宣布对俄罗斯实施制裁表现得很齐心，但在涉及制裁俄罗斯石油和天然气方面，步伐远远不得一致。

不是大消费国的美国已经禁止进口俄罗斯的碳氢化合物。欧盟成员国在加入制裁行列的压力下，它显然更加依赖俄罗斯。就是否制裁俄罗斯石油，七强继续进行紧张的谈判，以达成对俄罗斯石油禁运的一致。

华盛顿8日在白宫声明中宣布，围绕两个主要轴对俄罗斯实施新一轮制裁：一是媒体；二是不给俄罗斯公司和巨额财富获得咨询和会计服务的机会。

美国将制裁 Pervy Kanal、Rossiïa-1 和 NTV 电视频道。任何美国公司都将被禁止通过广告或向他们出售设备来资助他们。

一位要求匿名的白宫高级官员说： “任何美国公司都不应该参与资助俄罗斯的宣传活动，”，并强调这些媒体直接或间接地受到克里姆林宫的控制。

同一消息报道说：加大对俄罗斯的制裁还包括：禁止提供“审计、管理、咨询、营销服务，所有用于经营跨国公司的服务，也可能为规避制裁或隐瞒邪恶财富而获得。”

她强调，虽然欧洲与俄罗斯有着最密切的工业联系，但另一方面，美国和英国主导着服务领域，特别是通过“四大”，即世界四大审计和咨询巨头德勤、安永、毕马威和普华永道。

华盛顿还宣布了对从推土机到通风系统和锅炉等一系列资本货物出口美国产品到俄罗斯的新禁令。

周日，美国终于宣布将对 2,600 名俄罗斯和白俄罗斯人士实施签证限制，并对俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯天然气工业银行的官员实施制裁。