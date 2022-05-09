立陶宛外长解读红场阅兵：移除威胁的唯一途径就是移除俄当前政权

俄乌战争

立陶宛外交部长加布里埃尔·兰茨贝吉斯周一表示，让俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和俄当前政权下台；是保护西方及其盟国免受莫斯科未来威胁的唯一途径，并呼吁采取更强硬措施针对俄罗斯。美联社指出，立陶宛是三个波罗的海国家之一，十分担心俄罗斯可能会强行让自己回归莫斯科的统治之下。包括兰茨贝吉斯在内的立陶宛官员直言不讳地表达了他们的担忧，但兰茨贝吉斯公开呼吁改变俄罗斯政权，这超出了大多数北约盟国政治人物的表达范畴。点击以下内文视频，了解详情。

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立陶宛外长 © AP

立陶宛外交部长加布里埃尔·兰茨贝吉斯在华盛顿接受美联社采访时表示，普京一年一度的胜利日演讲“未激起太大水花”，俄罗斯一些将军和其他参与者的“阴沉脸”是乌克兰战争失败的迹象。但兰茨贝吉斯指出，受伤的普京可能更加危险，消除威胁的唯一方法就是“将他带走”。

兰茨贝吉斯解释称，“从我们的角度来看，在当前俄罗斯政权没有下台之前，周围的国家将在某种程度上一直处于危险之中。这不仅指不仅是普京，还有整个俄罗斯政权，因为普京可能会被换下来，但另一个普京可能会上台”。

“只要有一个打算在俄罗斯境外发动战争的政权存在，俄罗斯周围的国家就会处于危险之中。而且继2008年的格鲁吉亚和2014年的乌克兰之后，这次战争证明了一件事，那就是俄罗斯是一个侵略性的国家，这一点非常清楚”。

美联社指出，立陶宛是三个波罗的海国家之一，十分担心俄罗斯可能会强行让自己回归莫斯科的统治之下。包括兰茨贝吉斯在内的立陶宛官员直言不讳地表达了他们的担忧，但兰茨贝吉斯公开呼吁改变俄罗斯政权，这超出了大多数北约盟国政治人物的表达范畴。