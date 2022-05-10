中国准备两手夺台？ 普京野心超越顿巴斯？

普京

中国如何夺台？普京下一步野心？就以上一系列问题，美国国家情报总监海恩斯对美国参议院作证。

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路透社报导，美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）5月10日在美国参议院军事委员会作证时说：她认为：“中国宁可不必採取军事行动就接管台湾，但他们正致力加强军力，希望能达到即使美国干预仍能在军事上取胜的地位。”

她说：“我们的看法是，北京正努力想让自己实际上能达到一个地步，即他们的军队能够挺住我们的干预接管台湾。”

她还表示，她不认为俄罗斯与乌克兰的战事可能促使中国加速夺台计画。

就俄罗斯总统普京在乌克兰下一步的战争计划，美国国家情报总监海恩斯表示：普京不会在对乌克兰东部顿巴斯地区的攻势后就结束对乌战事，而是决心要建立通到聂斯特河沿岸地区的陆桥。

聂斯特河沿岸（Transnistria）地区位在乌克兰西南部与邻国摩尔多瓦边界间的狭长地区，当地受亲俄分离主义分子控制，但大部分国家认为它是摩尔多瓦的一部分。

海恩斯在国会参议院作证时说：“我们评估普京总统准备在乌克兰进行长期战斗，他仍打算达成超越顿巴斯地区（Donbas）的目标。”“普京很可能认为俄罗斯比对手更有能力和意愿承受挑战，他可能寄望美国和欧洲联盟的决心会随著粮食短缺、通货膨胀和能源价格问题恶化而减弱。”

海恩斯还预测：普京行事可能将变得更难预测，可能会下令俄国实施戒严，以支持他对乌克兰的野心。但她认为；除非俄国面临“生存威胁”，普京不太可能会下令动用核武器。