俄罗斯副外长： 俄罗斯的军事准则对战术核武有明确规范

核武器

俄罗斯副外长格鲁希科5月10日被问及俄方是否排除在乌克兰采取先发制人战术核武攻击时，他表示，有关使用核子武器的决定，在俄罗斯的军事准则中皆有明确规范。俄罗斯正式的军事部署原则，允许在俄国受到核子武器或其他类型大规模杀伤性武器攻击时，或国家面临来自传统武器的生存威胁时，动用核子武器。是否动用俄罗斯核子军火库、同时也是世界规模最大核武军备，由俄罗斯总统定夺，目前是普京 。

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中央社报道，普京于2020年6月2日签署的一项法令称，俄罗斯把它的核武看作是“纯粹威慑手段”。

法令重复了军事准则的措辞，但增添4种将下令进行核打击相关情况的细节，包括接获俄罗斯遭遇弹道导弹攻击的可靠情报，以及敌人攻击“俄罗斯联邦重要的国家或军事设施，这些设施停摆将导致核武部队的应对能力中断。”

俄罗斯入侵乌克兰已造成数以千计人死亡，将近1000万人流离失所，同时引发俄罗斯与美国这两个世界最大核武强权间更广泛对抗的担忧。

美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）7日表示，普京认为乌克兰战争他输不起，并警告西方国家不能忽视莫斯科动用战术核武的风险。

伯恩斯说：“身为美国情报体系，现阶段我们没有看到俄罗斯打算部署或甚至可能动用战术核武的切实证据。”

不过他也警告：“普京的俄罗斯所下的赌注非常高。”