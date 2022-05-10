拜登签署《租借法案》大幅增加对乌克兰军事与经济援助

援助乌克兰

美国总统拜登9日在白宫将已获得国会通过的《2022年乌克兰国防租借法案》(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022)签署成为正式法律，根据该法案，美国将大幅增加对乌克兰的军事与经济援助，并允许联邦政府没收俄罗斯在美资产后变现，将所得资金直接用于援助乌克兰。与此同时，众议院将投票加码拜登政府所提的扩大援乌议案，将原本的330亿美元增至400亿元。

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拜登在签署这一法案后表示：“乌克兰人每天都在为自己的自由与生命而战，战斗的成本很高没错，但屈服于俄罗斯的成本会更高。”

参议院先在4月初高票通过此案，众议院上周以压倒性票数通过，即送拜登总统签字。在当前两党壁垒分明的政治氛围下，凝聚两党议员的法案不多，与乌克兰相关的各项法案大概是唯一一个。

《租借法案》可追溯至二战期间，当时美国就是以这种“便捷预算流程”免去繁冗的官僚程序，快速在财政上援助盟邦，为盟国争取到更多的时间。

众议院议长佩洛西说：“2022年乌克兰版租借法案的通过，免除了总统在向乌克兰提供紧急军事或财政援助时的繁琐程序，毕竟当生命受到威胁时，时间至关重要，现在正是我们加速对乌克兰援助的时候。”

五角大楼发言人柯比（John Kirby）早前曾透露，拜登政府可支配的援乌资金目前仅剩下约1亿美元。《2022年乌克兰国防租借法案》生效后，美国将有充裕的资金援助乌克兰抗击俄国入侵。