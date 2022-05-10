英国前驻白罗斯大使：除非俄军出现重大军事突破，否则优势将继续倒向乌克兰

乌克兰

美联社在周一就普京红场阅兵采访到的英国前驻白罗斯大使表示，俄罗斯正在“开始输掉”对乌克兰的战争，除非俄军快速争取到重大军事突破。不过随着时间推移，这种可能性一旦出现，将会令人愈发惊讶。点击以下内文视频，了解详情。

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根据英国前驻白罗斯大使奈杰尔·古尔德·戴维斯的分析，有迹象表明俄罗斯在乌克兰东部的军事行动面临“非常重大的挫折和问题”。“除非俄罗斯军队取得重大突破，否则优势的天枰将稳步转向乌克兰，尤其乌克兰正在获得越来越多、越来越先进的西方军事装备”。

“俄罗斯军队遭受重创，他们正在努力为这些部队提供补给。俄罗斯似乎更有可能面临越来越多的挫折，又或者，以某种重大的方式升级军事行动”。

周一，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京出席该国最大的爱国节日，但俄罗斯在新的战场没有取得任何重大成功，克里姆林宫的军队在攻势方面几乎没有取得任何进展。最近几周，西方的分析人士普遍预计普京会利用胜利日来宣扬在乌克兰取得的某种胜利，或者可能宣布大规模动员。但他没有。对此，戴维斯将普京的本次演讲描述为“没吠叫的狗”：“没有新的声明，但也没有明确的出路，来解决俄军为自己制造的问题”。