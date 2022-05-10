韩国新就任总统与日本外相林芳正举行会谈

韩国，日本

5月10日，在韩国首都首尔国会议事堂前，举行了新当选的韩国总统尹锡悦的就职典礼。就职典礼结束以后，尹锡悦会见了作为日本首相岸田文雄的特使参加就职典礼的日本外相林芳正，林芳正向尹锡悦递交了岸田首相的亲笔信

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在文在寅执政期间，日韩关系围绕慰安妇问题、韩国法院的判决，命令日本企业，对二战时日本强征朝鲜半岛劳工进行赔偿等问题关系恶化。

尹锡悦和林芳正围绕如何改善目前的日韩关系交换了意见。尹锡悦总统表示：“期待早日见到岸田文雄首相”，表示愿尽快实现韩日首脑会谈。尹锡悦和林芳确认了日韩要在包括首脑在内的高层进行紧密的沟通。

会谈前，林芳出席了尹锡悦的就职典礼，这是在2013年日本副首相兼财务大臣麻生太郎（当时）出席朴槿惠的就职典礼以来，日本政府再派要人出席韩国总统的就职典礼。日本原首相鸠山由纪夫等也出席了就职典礼。

着眼于推进核导开发的朝鲜，尹锡悦和林芳正在强化日美韩三国合作上达成共识。

9日，韩国下一届政府外相候选人朴镇会见了作为日本首相岸田文雄特使来韩的外相林芳正，并共进晚餐。他们一致认为，在严峻的地域形势中，必须尽早改善两国关系，并面向未来发展两国关系。

在会谈中，林芳正坚持日本政府的一贯立场，要求在慰安妇问题、二战时日本强征朝鲜半岛劳工的赔偿等问题上“违反协议”的韩国方面拿出解决办法。

朴镇则呼吁推动恢复金浦（首尔）和羽田之间的航线和免签证，以恢复因新型冠状病毒疫情而中断的韩日之间的人员交流。他们在重新激活人员流动这一点上取得共识。

他们还就朝鲜4日发射弹道导弹讨论了朝鲜局势，一致认为这次发射是绝对不可接受的，并确认将继续密切合作加以对应。（法广特约记者楚良一发自东京）