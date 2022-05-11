世卫领导谭德塞批“清零”言论被中国全网封锁

世卫组织总干事谭德塞周二公开表示中国当局的“清零”做法“不可持续”，并劝北京当局改变策略的言论迅速在中国受到屏蔽。

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据法新社今天5月11日发自北京的消息说，在世卫组织（WHO）负责人谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公开批评中国共产党领导的“清零”政策后，他的言论今天周三遭到中国当局的审查屏蔽。

虽然世界各地已经取消了对冠状病毒的防控限制，但正在与疫情作斗争的中国，一旦出现几个病例，就继续实行封锁和隔离。再加上边境几乎关闭，国际航空连接减少，这一政策在中国引起了越来越多的愤怒。

特别是在上海，其2500万居民，自4月初以来一直被禁闭，人们抱怨供应问题，担心被送入方舱中心。

世卫组织总干事谭德塞周二对中国发表了不同寻常的批评。他说，中国的清零政策是“不可持续"的，并建议北京，"改变战略”。

由于习近平等中共最高领导大力倡导清零，因此中国审查人员迅速采取行动，禁止播放世卫总干事谭德塞的这些言论。

法新社说，周三在微博上搜索#谭德塞#（Tedros）和#世卫组织#（OMS）都没有取得任何结果。

微信的用户也不能在该平台上转载或转发联合国世卫组织官方账户包含其负责人批评清零政策的文章。尽管谭德塞对清零政策的批评在微信平台的对话中或截图上偶尔会出现。

一位微博用户写道：我弱弱地问：我们的政府会听从世卫组织总干事的建议吗？"

法新社说，中国媒体则保持沉默。

与此同时，在互联网有很大影响力的民族主义小报《环球时报》前主编胡锡进表示，世卫组织的批评"不值得大惊小怪"。他向其2400万微博粉丝表示，“既然他们指出中国的办法不可持续，那么他们应该给出一个更有效更可持续的办法来。但他们又给不出来！”

法新社这个报道还说，据上海复旦大学研究人员周二发表在《自然》杂志上的一项研究称，放弃“清零”可能导致中国160万人死亡。