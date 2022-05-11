亚速营士兵妻子见到教皇：乌士兵愿撤离至土耳其或瑞士等第三国，请求外交支援

乌克兰

两名乌克兰亚速营士兵的妻子5月11日星期三见到了教皇方济各。她们已经在意大利逗留了两个多星期，希望包括教皇在内的第三方能够帮助安排她们的丈夫和同样被困在在马里乌波尔亚速钢铁厂的乌克兰士兵等，在俄军俘虏或杀死他们之前，将其撤离。点击以下内文视频，了解详情。

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Yuliia Fedosiuk © AP

Kateryna Prokopenko 和 Yuliia Fedusiuk本周三在圣彼得广场每周一次的集会上，和教皇见了面。她们事后表示，教皇没有做出任何承诺，但表示他正在为她们祈祷，并愿意继续努力。

Kateryna的丈夫 Denys Prokopenko是亚速营的指挥官，他表示，如果可以组织撤离，他们这些人愿意前往第三国，并提到了土耳其或瑞士。

Kateryna表示：“我们的士兵已经准备好撤离到第三国。他们准备放下武器撤离。我们都准备好帮助他们，希望他们能全部活下来”。

联合国和红十字等已经组织了一系列从工厂撤离平民的行动，但没有撤离乌克兰军队。他们手里的水、食品和医疗用品越来越少。

Yuliia表示，她的丈夫Arseniy Fedusiuk最近要求她研究一下，如何在没有水的情况下生存。她说：“他让我找一篇关于如何在没有水的情况下生活的文章。所以情况就是这样，水快用完了，他们没有食物，没有水，没有药。他们每天都有人在死去，每天有一两个受伤的士兵在死去，人们有坏疽，有的被截肢，他们身上的肉正在腐烂，而死去的人，我们没办法按照基督教传统将他们埋葬”。