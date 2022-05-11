俄罗斯扶持的乌克兰赫尔松政权要求普京吞并

乌克兰/赫尔松

莫斯科在乌克兰赫尔松地区设置的政权当局周三5月11日表示，他们将向弗拉基米尔-普京提出被吞并的要求，这是俄罗斯打算征服乌克兰土地的最新迹象。

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赫尔松州（Kherson）的“军民管理部门”副主任基里尔-斯特雷莫索夫（Kirill Stremooussov）告诉俄罗斯媒体说，他"将（向俄罗斯总统）提出请求，将赫尔松州正式纳入俄罗斯联邦。该地区在莫斯科2月对乌克兰发动的攻势中被俄军征服。

这位被莫斯科扶持的赫尔松州“军民管理部门”的副主任说，吞并所需的法律基础文件......将在年底前准备好，他还说，由于国际社会不承认2014年有关克里米亚归属俄罗斯的公投，赫尔松地区将不会举行投票。

法新社这篇稿子说，之前普京先生下令攻击其邻国乌克兰，指责该国压迫和屠杀讲俄语的人。普京曾宣称，他并不想占领乌克兰的领土，而是要清除一个"恐俄"和"新纳粹"的政权，以便在乌克兰建立一个更加亲俄的政权。

但俄罗斯的军事行动因乌克兰激烈抵抗而受阻，因此除了占领赫尔松和部分扎波罗热地区之外，俄罗斯在当地的成功是有限的。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫周三对吞并赫尔松的想法作出反应，他称"应由赫尔松地区的人民决定是否应该（向普京先生）提出（被吞并）的要求"。他在谈到可能吞并该地区时说：“这是一个需要由律师明确和精确分析的问题”。

克里米亚的水源

赫尔松地区位于被莫斯科吞并的克里米亚北部，是向克里米亚半岛供水的关键。

同时，莫斯科占领赫尔松也可为克里米亚、顿涅茨克亲俄分离区和俄罗斯领土之间提供了一座陆地桥梁。

莫斯科还可通过占领赫尔松，向克兰西南大港敖德萨发动攻击，但至今没有成功，并向更北的扎波罗热（Zaporijjia）和 第聂伯罗（Dnipro）城市方向发动攻击。

而据基辅方面称，在赫尔松地区的郊区俄军和乌克兰军队的战斗仍在进行，俄罗斯仍在试图向西和向北推进。

据乌克兰当局称，自2月底以来，赫尔松市30万居民中的45%已经逃离，赫尔松州大约100万居民中的20%也已逃离。

主要粮仓

该地区拥有200万公顷的可耕地，也是乌克兰农业的重要组成部分。基辅指责俄罗斯在那里掠夺粮仓，就像其他地方掠夺一样。

几天来，俄罗斯和亲俄官员一直在发表声明，暗示莫斯科赞成吞并赫尔松，而不是像2014年在顿涅茨克或卢甘斯克那样建立一个"人民共和国"。

永久占领

5月6日，一名俄罗斯议会和政党高级官员在访问该地区时宣称，俄罗斯将"永远"留在赫尔松。

俄罗斯议会上院议长的第一副手安德烈-图尔恰克（Andreï Tourtchak）说：“我想再一次说，俄罗斯永远在这里。这一点应该是毫无疑问的”。

俄罗斯在赫尔松设立的行政当局还宣布即将引入卢布而不是乌克兰格里夫纳。俄罗斯电视频道已经在赫尔松取代了乌克兰电视频道，俄罗斯移动网络也将被引入。

法新社引述一位俄罗斯将军在今年4月底说，在莫斯科未能征服基辅之后，俄罗斯的野心除了占领乌克兰东部之外，还包括占领乌克兰整个南部地区，切断乌克兰与黑海的联系，并将摩尔多瓦的亲俄分离主义领土外德涅斯特纳入俄罗斯版图。