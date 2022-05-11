半岛女记者约旦河西岸被射杀 法国要求透明调查

半岛电视台遇害

半岛电视台中东知名女记者希林-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）今天5月11日上午在约旦河西岸杰宁地区报道以色列的军事行动时被杀害。法国表示非常震惊，要求展开透明调查。

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为泛阿拉伯半岛电视台工作的女记者希琳-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）在中东地区非常知名。她遇害时，戴着头盔，身穿印有新闻标志的防弹背心，从车里出来时，头部中弹。

在现场的记者报告说，以色列军队向她开了枪，半岛电视台在一份声明中说，希琳-阿布-阿克勒被以色列军队"冷血"杀害。

法新社今天周三报道，法国对半岛电视台美籍巴勒斯坦记者希琳-阿布-阿克勒被枪杀“深感震惊”。法国外交部发言人在电子新闻发布会上说，法国要求尽快启动透明的调查，以了解这一悲剧的情况。

这位发言人补充说，法国重申其一贯坚定的承诺，即在全世界范围内，支持新闻自由，保护记者和所有为信息自由和公共辩论做贡献的人。

据以色列军队说，军方正调查这些事件，并正在考虑这些记者被巴勒斯坦枪手射杀的可能性。

以色列总理纳夫塔利-贝内特（Naftali Bennett）后来说，根据我们收集到的信息，似乎很可能是当时胡乱开枪的巴勒斯坦武装人员对这名记者的不幸死亡负责。

希琳-阿布-阿克勒的死亡是在非常紧张的情况下发生的。

自3月22日以来，以色列成为一系列袭击的目标，造成至少18人死亡。其中两起袭击是由以色列的阿拉伯人实施的，四起是由巴勒斯坦人实施的，包括来自杰宁的三名年轻人，以色列军队最近几周在那里加强了行动。

在这些反以色列的攻击之后，31名巴勒斯坦人，包括袭击者和周三在拉姆安拉（Ramallah）附近的一名18岁男孩，在与以色列军队的冲突事件中被杀死。