澳洲情报局长: 越来越多中国官员向澳情报机构提供信息

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澳大利亚国际情报机构主管表示，越来越多的中国官员向澳大利亚情报机构提供信息，因为他们对中国共产党日益专制的走势感到不满。

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据澳洲ABC记者Stephen Dziedzic2022年5月10日报道，周二，澳大利亚秘密情报局（ASIS）局长保罗-西蒙（Paul Symon）在悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）举行的纪念该情报机构成立70周年发表的罕见演讲中透露了上述情况。

西蒙先生对澳大利亚的战略前景作了相当暗淡的描述，他说，对澳大利亚有敌意的国家不仅从事间谍活动，而且还 "试图削弱我们的机构，改变我们的价值观"。

不过他同时也表示，随着专制国家对内部异议的压制，它们正变得越来越脆弱--并暴露在西方情报机构面前。

他说，澳大利亚秘密情报局可以从专制国家压制内部异议产生的间谍活动机会获得好处。

例如，当专制领导人废除了固定的政治任期时，他就要为一切负责，承担一切，包括其内部的失望幻灭。

这为我们提供了一个优势

中国国家主席习近平在2018年废除了国家主席的两届任期限制，为他继续执政多年铺平了道路。

西蒙先生说，专制国家将一切关系视为交易，从而"制造了他们自己的信任缺失"。

他还说，所谓的中国鹰派“战狼”官员，他们公开斥责其他国家，是“错误地判断了全球公民的智力”。

他表示，强势领导人扼杀内部反对意见的举动为澳大利亚秘密情报局特工在这些国家提供了新的机会。因为有越来越多的官员[和]对封闭社会的发展走向不满的个人愿意发表意见并承担风险。

他说，在中国，有一个古老的文化，但[现在]只有一个被强迫的单一文化。我们还不知道究竟会如何发展，但我们看到的是越来越多的官员和个人对[与我们]的关系感兴趣的迹象。

这不是[我们]的胁迫，而是来自对他们的文化、对他们缺乏多样性的文化，对他们的发展方向的非常真实的担忧。

所罗门群岛与中国的协议“对该地区是件大事”

当被问及所罗门群岛与中国签署的安全协议时，澳大利亚秘密情报局长小心翼翼地说，澳大利亚联邦政府担心该协议可能被用来在所罗门群岛建立中国的军事存在。

上个月，西蒙先生与另一位情报部门负责人安德鲁-希勒（Andrew Shearer）前往霍尼亚拉，参与说服所罗门群岛总理马纳塞-索加瓦雷放弃该协议，最终没有成功。

他并没有直接批评索加瓦雷先生，而是说，应该由所罗门群岛来决定该国自己的未来。

但西蒙先生也表示，澳大利亚情报界将"尽其所能"，"与所罗门群岛分享信息和情报......让他们知道并了解，目前发生的事情（与中国签署协议）是一件大事"。

他说，这对澳大利亚来说是件大事，对该地区来说是件大事，我认为对......所罗门群岛的许多公民来说，也是一件非常重要的事情。

他还透露，在阿富汗塔利班夺取首都喀布尔时，澳大利亚秘密情报局曾派一个小组到阿富汗当地协助澳大利亚进行空运行动。

西蒙先生宣称，情报机构必须利用技术的进步，这些技术在新的"技术沙盘"中为独裁政权提供了"全盛时期"。

他说：过去间谍们认为理所当然的模拟系统和流程已经退出历史舞台，我们现在生活在一个根本性的数字时代，秘密活动越来越容易被发现。我们不能回避或对抗这一数字转型的浪潮。我们必须顺势而为，乘势而上。

警告民主国家被操纵

他还警告说，"我们附近地区的民主制度"可能被其他国家"操纵"，尽管他没有说出“其他国家”的名字。

西蒙先生说，政治领导人可以被颠覆，可以被指挥和控制，[并且]可以享受被慷慨赠与他们的财物。

而我们的工作就是帮助政府了解和弄懂到底发生了什么事情。