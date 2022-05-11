白宫印太事务协调官： 不支持台湾独立是美方长期立场

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美国国务院网站更新美台关系论述，引发外界关注美国对台政策是否改变。对此，白宫印太事务协调官康贝尔表示，美国一中政策不变，不支持台湾独立是美方长期立场。

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中央社报道，康贝尔（Kurt Campbell）5月11日出席美国和平研究所（USIP）一场讨论本周稍晚将举行的美国与东南亚国家协会（ASEAN）峰会研讨会，与前白宫国安会亚洲事务资深主任、美国和平研究所特别顾问麦艾文（Evan Medeiros）对谈。

麦艾文问及美国国务院日前更新美台关系论述是否意味美国对台政策做出调整，康贝尔指出，“我可以非常直接的说，我们的政策没有改变，并保持一致”。

麦艾文追问这是否意味美方不支持台湾独立，康贝尔答复，“这是正确的”，这是美国长期立场，一中政策仍发挥作用。

美国务院5日更新官网上美台关系现况，除了将“对台六项保证”纳入一中政策、确认台湾是美国印太重要伙伴外，也删除先前2018年版本内“台湾是中国一部分”、“不支持台湾独立”等字句，引发外界对美国对台政策是否改变的议论。

美国务院发言人普莱斯（（Ned Price）昨天在媒体例行简报上表示，美国政策未变，仅是更新一份事实清单（Fact Sheet），美国对台政策仍是以台湾关系法、美中三公报与六项保证为指引。国务院对台事实清单反映美台坚若磐石的非官方关系。

至于美国与东协国家对于两岸关系的讨论，康贝尔强调，美方希望采取措施确保台湾海峡和平稳定，美方不寻求采取挑衅行为，清楚表达吓阻挑衅性措施的期望。对其他国家而言，不论公开或私下，强调发生在乌克兰的事绝不能在亚洲发生至关重要。