陈日君枢机主教在香港被捕 获保释 罗马教廷关注

香港/陈日君/罗马教廷

90岁的香港荣休枢机主教陈日君于2022年5月11日被警方以涉嫌"勾结外国势力罪"逮捕。受到罗马教廷的关注。据梵蒂冈新闻说，“因为陈日君是612人道救济基金的管理者”。

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梵蒂冈新闻萨尔瓦托雷-切尔努齐奥（Salvatore Cernuzio）报道：现年90岁的陈日君枢机主教在2002年至2009年担任亚洲教区的天主教主教，昨晚被香港当局逮捕。 据香港记者报道，这位红衣主教今天在当地时间晚上11点左右（意大利时间下午5点）获得保释，他们还在社交网络上发布了陈枢机在湾仔警察局外的照片。在离开时，陈枢机立即上了停在附近的一辆私家车，没有发表任何意见。

逮捕和指控

昨天傍晚，陈枢机遭到为监督中国国家安全而设立的警察部门拘留，并在最近几个小时，在一个警察局接受审讯。对枢机主教的指控是"与外国势力勾结"，这与他作为612人道主义救济基金的管理者有关，该基金为民主抗议者支付他们面临的法律和医疗费用。

梵蒂冈新闻办公室主任马泰奥-布鲁尼（Matteo Bruni）今天下午回答记者提问时说："罗马教廷关切地获悉了陈日君枢机主教被捕的消息，并正密切关注事态的发展。