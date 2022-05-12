欧盟日本峰会:俄罗斯直接威胁世界 中国应捍卫多边体系

欧盟日本峰会

欧盟-日本峰会5月12日在东京举行，到访东京的欧盟最高领导人说，俄罗斯对国际秩序构成 "最直接的威胁"，并呼吁中国"捍卫多边体系"。

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欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔与日本首相岸田文雄举行欧日高峰会谈后表示说，"今天，俄罗斯，因其对乌克兰发动野蛮的战争以及与中国缔结令人担忧的协议，对世界秩序构成了最直接的威胁。

据法新社报道，这两位欧盟最高领导人在东京参加一年一度的日本-欧盟高峰会谈，这次会谈是在俄乌冲突和亚洲对中国军事野心日益担忧的情况下举行的。

日本首相岸田文雄说，俄罗斯对乌克兰的入侵不仅仅是欧洲的事情，而是动摇了包括亚洲在内的国际秩序的核心。这种情况决不能被容忍。岸田先生表示，他的政府已加入西方对莫斯科的金融和其他制裁。

法新社说，北京在亚洲日益强硬的立场也被提上议程，欧盟寻求在面对北京时发挥更大作用。

欧洲理事会主席米歇尔表示："我们在乌克兰的合作对欧洲至关重要，在印太地区的合作也很重要，我们还希望就日益强硬的中国加深磋商。

他补充说："我们认为，中国也须将其强硬用于捍卫对其发展带来益处的多边体系之上。

供应链

冯德莱恩女士说，欧盟和日本正在加强合作，特别包括启动数字伙伴关系，这在欧洲尚属首次。欧洲将重点关注这一领域的竞争力和安全。

她补充说，双方还将努力让供应链"多样化并得到加强"。法新社说，这是一个对中国越来越不信任的迹象。

欧盟委员会主席强调说，这很重要，因为有些材料和技术已经成为我们的经济和日常生活中必不可少的东西，如半导体。我们需要能够依靠值得信赖的供应链"。

日本和欧盟已经通过其广泛的自由贸易协定Jefta加强了经济联系，该协定在2019年正式生效。

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔将于明天周五访问1945年原子弹爆炸的殉难城市广岛。他说，欧盟和日本讨论了"加强我们的安全和防务合作的方式"，并指出，日本是欧盟2030年安全和防务计划中唯一特别提到的亚洲国家。