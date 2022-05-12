芬兰总统和总理联合声明：必须“毫不迟疑”加入北约

芬兰/北约

芬兰总统和总理发布联合声明表示，为了确保国家安全，芬兰必须毫不迟疑地申请加入北约。此举向芬兰政府正式宣布迈出了一大步。

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芬兰总统绍利·尼尼斯托（Sauli Niinistö）和总理桑娜·马林（Sanna Marin）今天5月12日上午发布联合声明表示，“加入北约会加强芬兰的国家安全”。“现在，决策的时刻已经临近，芬兰必须毫不迟疑地申请加入北约”。“我们希望在未来几天内，迅速行动，完成这一决定所需的各项步骤”。

芬兰总统和总理的联合声明说，在今年春天，就芬兰可能加入北约的问题进行了一次重要的讨论。我们需要时间来让议会和整个社会在这个问题上确立自己的立场。需要时间与北约及其成员国，以及瑞典进行密切的国际接触。我们希望给讨论以必要的空间。

现在，决策的时刻已经临近，我们陈述我们平等的观点，也是为了向议会团体和政党提供信息。加入北约将可以加强芬兰的安全。作为北约的成员，芬兰将加强整个防御联盟。

据美国政客杂志报道，芬兰议会的国防委员会已在本周早些时候建议该国应加入北约。接下来，总理马林的社民党预计在本周六表明其立场，然后，五党联合政府将在周日做出宣布。预计官方决定将在下周得到确认。

芬兰与俄罗斯共享1340公里边界，人口550万。在普京2月24日入侵乌克兰之后，过去保持军事中立的芬兰和瑞典都担心自己的安全，开始考虑加入北约。