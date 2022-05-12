被控射杀平民 俄士兵因战争罪在乌克兰受审

俄士兵在乌受审

基辅附近的伊尔平（Irpin）的墓地2022年4月21日

基辅总检察长周三宣布，一名21岁的俄罗斯士兵将因战争罪在乌克兰受审，这是自2月24日乌克兰被俄罗斯入侵以来的首次此类审判。

广告 继续浏览后续

乌克兰总检察长伊琳娜·维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的办公室5月12日在一份声明中说，名叫瓦迪姆-希希马林（Vadim Shishimarin）的俄罗斯士兵被指控用卡拉什尼科夫自动步射杀一名手无寸铁的62岁平民。

这个声明继续说，被指控的士兵与其他四名俄罗斯军人在2月28日他们的车队被袭击后，在乌克兰东北部村庄Chupakhivka附近偷了一辆车。

该报告补充说，其中的一名俄罗斯士兵命令被告杀死一名平民，并说，这样他就不会举报他们。那名未被确认身份的男子当场死亡，离他的家只有几十米。

瓦迪姆-希希马林（Vadim Shishimarin）已被关押，如果被判犯有战争罪和预谋杀人罪，他将面临终身监禁。审判日期尚未确定。

自2月24日俄罗斯开始进攻以来，基辅和华盛顿一再指责俄罗斯在乌克兰犯下战争罪行。国际刑事法院和乌克兰当局的调查正在进行当中。

联合国人权理事会，应基辅的要求，定于周四5月12日在日内瓦举行特别会议，讨论"乌克兰不断恶化的人权状况"。俄罗斯在4月退出该组织后成为一个单纯的观察员，它决定不参加。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩周四在东京与日本首相岸田文雄和欧洲理事会主席夏尔-米歇尔会面后说，"俄罗斯今天是对世界秩序最直接的威胁，它对乌克兰发动了野蛮的战争，并与中国达成了令人不安的协议。

应法国和墨西哥的要求，联合国安理会定于格林尼治时间周四14:00开始开会，讨论乌克兰局势。

在维也纳，联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯周三呼吁继续与俄罗斯接触，以拯救乌克兰的生命并为和平铺平道路，尽管没有看到和平解决方案。