香港陈日君主教被捕 欧盟敦促尊重基本自由

欧盟最高外交代表博雷利就香港枢机主教陈日君等人的被捕发布声明表示非常关注事态的发展。他并说，“香港基本法和中英联合声明所保障的基本自由必须得到尊重”。

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欧盟最高外交代表博雷利（Josep Borrell）5月11日晚就香港枢机主教陈日君等人的被捕发布声明，他正以"极大的关切"关注香港逮捕枢机主教陈日君（Joseph Zen）、吴霭仪（Margaret Ng）、何韵诗（Denise Ho） 和许宝强（Hui Po-keung ）的事态发展。

欧盟最高外交代表博雷利说，香港基本法和中英联合声明所保障的基本自由必须得到尊重。

中国当局周四12日根据《国家安全法》为香港逮捕一名90岁的天主教枢机主教辩护，这一行为引发了国际社会的愤怒，并加剧了人们对金融中心香港日益恶化的镇压的担忧。

法新社的报道说，亚洲最杰出的天主教神职人员之一、退休教士约瑟夫-陈日君是周三（5月11日）因"与外国势力勾结"而被捕的一批民主人士之一。

歌手何韵诗、律师LGBTQ权利活动家吴霭仪和学者许宝强也被拘留，后者被捕时正在机场准备前往欧洲，他在那里获得一个学术职位。

代表北京外交部驻香港办事处的专员办公室在一份声明中说："这些人涉嫌与外国或外国势力勾结，危害国家安全--这是一种性质严重的行为。

法新社说，这四人都是因为帮助管理一个现已失效的基金--612人道主义救济基金而被捕的。这个基金旨在对2019年震撼前英殖民地香港的大规模民主抗议活动中被捕的活动人士提供法律辩护费用。

北京当局终结了那场大规模的抗议运动，将长期以来被认为是言论自由堡垒的香港变成了一个由专制中国日益控制的领土。

陈日君先生和其他三位人士都在周三晚上获得保释，他们加入到2020年6月根据北京严厉的《国家安全法》被捕的180多名香港人的行列。

人权组织"人权观察"谴责这是"香港的又一次令人震惊的倒退"。大赦国际说："即使考虑到香港的镇压最近有所恶化，这些逮捕也是一个可怕和令人震惊的升级。

法新社说，1949年共产党掌权后，陈枢机离开上海，成为香港的主教，香港有大约40万名天主教徒。

他曾对罗马教廷和北京就中国主教任命问题达成的妥协提出批评，并且长期以来一直被称为民主运动的不懈支持者。

近年来，香港的天主教教区，包括陈日君的继任者，在反对北京方面的声音要小得多。

天主教香港教区在今天5月12日发布声明表示极度关切陈日君枢机主教的情况及安全，并热切为他祈祷。该声明还促请香港警方和司法机关能以合乎情理及公义原则来处理陈枢机事件。