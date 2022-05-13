半岛电视台明星女记者今在耶路撒冷下葬 以色列增加警戒

半岛电视台女记者

半岛电视台明星女记者希琳-阿布-阿克勒（SHIREEN ABOU AKLEH）的葬礼今天5月13日在耶路撒冷举行。她5月11日在约旦河西岸报道以军的行动时被射杀。

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这位51岁的美国籍巴勒斯坦基督徒在今天当地时间下午3点（格林尼治标准时间12点）在老城的一座教堂举行弥撒后，将被埋葬在她长大的耶路撒冷。

据以色列警方告诉法新社，他们预计将有"数千人参加"，并部署了额外的部队和关闭道路以准备葬礼。

星期四，在这位女记者去世的第二天，数千名巴勒斯坦人已在被占领的西岸首府的巴勒斯坦权力机构总部举行的官方仪式上向她表示了敬意。

在一群官员、外国外交官和普通公民面前，她的棺木被包裹在一面巴勒斯坦国旗中，被抬到那里。

半岛电视台明星女记者希琳-阿布-阿克勒的葬礼5月11日在约旦河西岸杰宁报道以色列军队行动时带着头盔，身穿印有媒体字样的防弹背心，从车里出来时被狙击手射中头部遇难。

巴勒斯坦人和以色列人互相指控是对方杀害了这名记者。美国，欧盟，法国，卡塔尔都要求立即对此展开独立国际调查。