澳洲防长:中国间谍船出现在澳洲秘密海军设施附近

澳洲/中国间谍船

一艘高科技中国侦察船在西澳大利亚海岸附近被追踪，这艘情报船靠近一个澳洲支持美国和其他盟国潜艇的秘密海军通信基地。

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澳洲ABC新闻报道，澳大利亚国防部长彼得·达顿今天周五（5月13日）说，在西澳大利亚附近的秘密海军设施附近看到一艘中国间谍船。

据彼得·达顿（Peter Dutton）透露，这艘中国情报（AGI）船在驶过澳洲埃克斯茅斯的哈罗德·霍尔特（Harold E Holt）海军基地时，受到澳大利亚国防军的密切监视。

达顿先生表示，澳大利亚在过去“一周左右”一直在追踪这艘间谍船，但他没有给出具体的监控日期。

他说，“当然，这艘船的目的是沿着海岸线收集情报”。并说，“它一直靠近澳大利亚西海岸的军事和情报设施。”

据法新社报道，澳洲防长达顿说，澳大利亚空军监测了这艘进入澳大利亚专属经济区的船只。该区域超出了澳大利亚的领海，澳洲政府曾表示中国的间谍船能在那里活动。

澳洲防长说："我认为这是一种侵犯的行为，特别是由于这艘船深入到（对中国而言）如此遥远的南方。

澳洲国防部长提供了一张显示该船行驶路线的地图和一段视频，确认其为中国海王星号情报船。

澳大利亚将在5月21日举行联邦议会选举，目前执政的保守派联盟与反对党工党竞争激烈。法新社说，保守派总理斯科特-莫里森在其任期内对冠状病毒（Covid-19）大流行病和多次自然灾害的处理受到批评，因此在民意调查中举步维艰。

国防部长达顿今天呼吁选民不要支持反对党工党领袖安东尼-阿尔巴内斯（Anthony Albanese）。他说："不要支持阿尔巴内斯先生，因为他们（工党）不认真对待国防。"这是本次选举的最大风险“。

法新社说，在去年11月，一艘中国间谍船在澳洲北部的达尔文港的专属经济区被发现，澳洲政府并没有太重视。总理莫里森当时说，我们不会大惊小怪，他们可以在这些地区，就像我们可以在南中国海一样。