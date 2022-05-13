美国东盟特别峰会 聚焦中国

美国东盟

美国与东盟（Asean）特别峰会5月12日在华盛顿开幕，这次会议被指是自俄罗斯侵略乌克兰以来，拜登再次聚焦中国。

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法新社说，美国总统乔-拜登在白宫接待东南亚国家的领导人，意图通过“具体的合作项目”和“重新审视的贸易倡议”，展示美国在中国日益增长的胃口下，对该地区的承诺。

在俄罗斯入侵乌克兰之前，美国总统拜登已经确定他在国际舞台上的首要任务是与北京的对抗性竞争。

据拜登的亚洲问题最高顾问坎贝尔（Kurt Campbell）说，美国打算与印尼、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、柬埔寨、老挝和文莱讨论合作的领域，比如抗击冠状病毒。

白宫周四宣布了总额为1.5亿美元的支持东南亚的新举措。一位美国官员说，由于在南中国海周边水域，北京与越南和菲律宾等沿岸国家之间的争端日益增加，因此将有6000万美元被用于海上安全，特别是防止非法捕鱼。

华盛顿还计划投资4000万美元用于清洁能源，但希望与私营部门合作。在这个关键领域美国的投入已达20亿美元。

法新社指出，这些举措无法与中国在该地区的投资规模相比，中国已超越美国成为东盟的最大贸易伙伴。

但美国也寄希望于私营部门和一个更广泛的贸易倡议，即印度-太平洋经济框架（IPEF），该倡议于2021年底由美国国务卿安东尼-布林肯在雅加达宣布，将在拜登总统下周访问东京和首尔时正式启动。

白宫昨天发布的声明说，拜登总统欢迎东南亚国家联盟（东盟）领导人参加首次在华盛顿特区和白宫举行的历史性的美国-东盟特别峰会，以重申美国对东南亚的持久承诺，并强调美国-东盟合作对确保安全、繁荣和尊重人权的重要性。

该声明还说，自2002年以来，美国向东南亚盟友和伙伴提供了超过121亿美元的发展、经济、卫生和安全援助，在同一时期，美国提供了超过14亿美元的人道主义援助，包括拯救生命的灾害援助、紧急粮食援助和对整个东南亚难民的支持。在我们对这一关键地区的长期承诺的基础上，拜登-哈里斯政府的2023财年预算请求包括为东盟伙伴提供超过8亿美元的双边援助，以及超过2500万美元用于深化与东盟的关系和提高东盟应对紧迫的区域挑战的能力。