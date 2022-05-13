英国宣布制裁普京的前妻和“现任女友”

英国制裁普京女友

前俄罗斯体操运动员阿琳娜-卡巴耶娃出席了2008年6月6日在都灵举行的欧洲艺术体操锦标赛的高级赛事。

英国周五5月13日针对俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的亲属密友实施新一轮制裁，以报复其对乌克兰的入侵。这次制裁对象包括普京的前妻和现任“女友”。这些人被认为是向普京提供奢华生活的秘密网络。

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据《政客》杂志消息，周五受到英国制裁的12人，包括普京的前妻柳德米拉·奥切列特纳亚（Lyudmila Ocheretnaya）和据称与普京有密切私人关系的前奥林匹克体操运动员阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva），以及卡巴耶娃的祖母，普京的长期伙伴。

据法新社说，前奥运体操运动员阿琳娜-卡巴耶娃"据传是俄罗斯总统普京的现任伴侣"。据媒体报道称，他们有多年的关系，但普京在2008年否认了这一点。

阿琳娜-卡巴耶娃是俄罗斯国家媒体集团（NMG）的总裁 。据一位英国官员说，之前被制裁的俄罗斯银行拥有该集团三分之一的股份，"显然是普京的资金渠道"。

法新社说，俄罗斯领导人普京的两个堂兄弟伊戈尔-普京（Igor Poutine）和罗曼-普京（Roman Poutine）这次也受到了制裁。

英国政府称，普京的密友商人亚历山大·普列霍夫（Alexander Plekhov）也在本次制裁之列。此人控制俄罗斯Vital开发集团（Vital Development Corp）。

英国外交大臣莉斯-特拉斯在一份声明中说：“我们正在揭露和瞄准一个支撑普京奢华生活方式的阴暗网络，并针对他的核心圈子收紧绳索”。

她补充说："我们将继续对所有帮助和参与普京侵略的人实施制裁，直到乌克兰取得胜利“。

周五在德国举行的G7集团外长会议上，英国外交大臣利兹-特拉斯呼吁向乌克兰提供更多的武器，同时要求对普京进行新的制裁。

根据英国外交部门的说法，普京的官方资产并不多，包括在圣彼得堡的一套公寓、两辆1950年代的苏联汽车、一辆拖车和一个小车库。

英国外交部在一份声明中说，但在现实中，普京依靠的是他的网络，家人，童年朋友以及从他的权力中获得利益并反过来支持他的生活方式的精英。这份声明提到了一艘价值5.66亿英镑（6.64亿欧元）的游艇和价值10亿美元的“普京宫殿” 与弗拉基米尔-普京的联系。该宫殿的公开所有人是普京的亲信之一阿尔卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg），此人在2020年12月受到制裁。

一位不愿透露姓名的英国官员告诉记者，这些人自愿潜伏在暗处，帮助普京隐藏他的财富。这名官员说："我们已经确定了与普京的亲属有关的数百亿资产。

自俄罗斯2月开始入侵乌克兰以来，伦敦表示，它已经制裁了1000多人和100个实体，包括价值超过1170亿英镑（1370亿欧元）的寡头。

受到制裁的人都将受到资产冻结的打击，阻止他们使用在英国持有的任何资金或资产，以及旅行禁令，禁止他们进入英国或留在英国。