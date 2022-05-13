G7外长会议 欧盟宣布追加军援乌克兰

G7/乌克兰/欧盟

七国集团成员，德国、法国、意大利、加拿大、美国、日本和英国的外长们，今明两天5月13-14日，在德国北方城镇旺格尔斯（Wangels）开会，讨论如何进一步支持基辅抵抗俄罗斯的入侵。乌克兰外长库列巴和摩尔多瓦外长波佩斯库也到场参加这次会议。

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欧盟最高外交代表博雷利周五在7国集团会议上宣布，欧盟将向乌克兰额外提供5亿欧元的军事援助，以帮助其抵御俄罗斯的入侵。他补充说，自2月24日战争开始以来，欧盟军援乌克兰的资金"将因此增加到总共20亿欧元"。

英国外交大臣特拉斯在会议上说，"目前非常重要的是，通过向乌克兰提供更多的武器和增加对克里姆林宫的制裁，继续对弗拉基米尔-普京施加压力"。她补充说："在这场危机中，七国集团的团结对于保护自由和民主至关重要，我们将继续为实现这一目标而共同努力”。

法国外长勒德里昂向基辅保证说："我们将继续支持乌克兰为其主权而战，直到乌克兰取得胜利。他还称："我们没有与俄罗斯交战，是俄罗斯正在与乌克兰交战。这其中有一个侵略者和一个被侵略者，“我们支持被侵略者”。

担任七国集团主席的德国外长贝尔博克在前一天说，这次7国集会议还将讨论这场战争对最贫穷国家，特别是对非洲国家造成的影响，以及全球爆发粮食危机的风险。

法国外长表示，将采取一些举措避免乌克兰危机粮食供应的影响。他说，这些举措应该是各“行为体”之间协调一致的行动。