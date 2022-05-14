七国集团：永远不承认俄罗斯武力强加给乌克兰的边界

G7/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队在乌克兰的进军地图2022年3月2日。

七国集团外交部长周六5月14日表示，七国集团永远不会“承认”俄罗斯通过其在乌克兰的战争，以武力强加的边界。

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七国集团外交首长们在德国北部旺格尔斯举行为期三天的会议后发表声明说,“我们永远不会承认俄罗斯通过军事干预试图改变的边界”。

加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的外长们在声明中说，“我们将保持我们的承诺，支持乌克兰的主权和领土完整，包括克里米亚（...）”。

乌克兰外长库列巴和摩尔多瓦外长波佩斯库也在德国北部旺格尔斯出席这次七国集团外长会议。此刻普京正试图吞并这两国的领土。

据法新社报道，作为七国集团轮值主席的德国外长安娜莱娜-贝尔博克（Annalena Baerbock）坚持认为，应由乌克兰"自己决定"，"因为这是它的领土"。

她在会议结束的新闻发布会上说：我们将支持乌克兰为保证该国的自由与和平而采取的措施（......）。

这些声明是在乌克兰东部地区顿巴斯的战斗特别激烈的情况下发表的，该地区自2014年以来被亲俄罗斯的分离主义分子控制一部分，莫斯科数周来一直关注该地区，但俄军没有取得重大进展。

七国集团的部长们再次呼吁俄罗斯"结束其在（乌克兰方面）没有挑衅的情况下发动的这场战争，停止继续造成悲惨的苦难和生命的损失"。

七国集团也再次呼吁白俄罗斯"停止为俄罗斯的侵略干预提供便利，尊重其国际承诺"。

这七国还谴责了俄罗斯总统弗拉基米尔-普京"不负责任地威胁使用化学、生物或核武器"。

七国集团周六还承诺将针对莫斯科入侵乌克兰的"经济制裁"扩大到"俄罗斯特别依赖的部门"，同时敦促中国"不要破坏"这些措施。

七国外长说："我们呼吁中国不要协助俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，不要破坏因俄罗斯攻击乌克兰主权和领土完整而对其实施的制裁，不要为俄罗斯在乌克兰的（侵略）行动辩护，不要参与信息操纵，不要通过虚假信息等其他手段，以使俄罗斯对乌克兰的侵略战争合法化"。