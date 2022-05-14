亚速钢厂守军撤离谈判进展艰难 罗马教皇参与斡旋

亚速钢铁厂

大约一千名乌克兰战士仍守在马里乌波尔亚速钢铁厂地下的苏联时代迷宫式隧道中。基辅与莫斯科正在就撤离重伤员和医务人员进行非常困难的谈判。美国防长和罗马教皇都努力斡旋...

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据守在马里乌波尔的乌克兰军方编队之一亚速团的副指挥官斯维亚托斯拉夫-帕拉马（Sviatoslav Palamar）从亚速钢铁厂发出的信息说，亚速团有近600名伤员，俄罗斯人继续轰炸一个军医院。

他补充说："只要我们能抵抗，我们就会抵抗（......），如果我们不抵抗，这伙暴徒（俄军）会走得更远。

他说："我希望美国帮助撤离我们的伤员，并动员一切力量帮助我们团从这个包围圈中撤出"。

乌克兰总参谋部周六早间声明说，俄军继续"封锁我们在亚速钢铁厂的部队，并对这座工厂进行了大规模的炮击和空袭。

据法新社5月14日说，国际社会的努力，包括教皇方济各的努力，迄今未能拯救被困在该城市的乌克兰士兵，该城市90%已被俄罗斯轰炸摧毁。

美国国防部长劳埃德-奥斯汀周五表示，他与俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古的会晤没有取得任何进展，但他没有说那次会谈是否提出了这个问题。

据五角大楼一位高级官员说，"这次通话本身并没有解决任何尖锐的问题，也没有让俄罗斯人正在做的或正在说的发生任何直接改变。

乌克兰副总理伊琳娜·韦雷切克（Iryna Verechtchuk）在亚速团呼救后也提出了同样的观点。她在电报群上表示，面对莫斯科的决心，"我们不应夸大世界领导人的力量"，她说 "与敌人谈判非常困难"。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在周五13日晚间的日常信息中保证说："我们会继续拯救马里乌波尔和亚速钢铁厂所有人，不会停止努力"。他说，目前正在就下一阶段撤离重伤员和医务人员进行非常困难的谈判。泽连斯基还“感谢所有致力于加强对俄罗斯制裁和增加对乌克兰提供物质和财政支持帮助人。他说，这是捍卫自由、抵御俄罗斯入侵的唯一秘诀。

关于当地局势，泽连斯基说，对落入俄罗斯手中的领土的收复工作仍在继续："截至今天，已有1015个地区获得解放，在过去24小时内又有6个地区获得解放。