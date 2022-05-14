俄罗斯停止向芬兰供电 瑞典补上

俄罗斯/芬兰

芬兰正在加入北约的当口，俄罗斯于5月14日零点停止向芬兰输电。俄罗斯的供电量占芬兰总耗电量10%。这个缺口已经被瑞典补齐。

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芬兰电网运营商的一名官员5月14日告诉法新社，在一家俄罗斯电力供应商宣布停止向芬兰供电后，俄罗斯对芬兰的电力出口在周五夜间停止。

负责俄罗斯对芬兰售电的公司RAO Nordic周五13日宣布，由于芬兰准备宣布加入北约，它将于周六停止供电，理由是未支付账单。Rao Nordic公司是俄罗斯统一电力进出口公司的北欧子公司。

芬兰电网运营商芬格利（Fingrid）的经理蒂莫·考科宁（Timo Kaukonen）5月14日告诉法新社："目前俄罗斯对芬兰的电力出口为零，这是自午夜（格林尼治标准时间21点）宣布的情况。

不过，芬兰的芬格利电力公司的实时供电图显示，由于从瑞典进口电力，其输电网络处于平衡状态。芬格利电力公司昨天表示，他们可在没有俄罗斯电力的情况下"毫无困难地"运行。之前，芬兰从俄罗斯进口的电力等于其耗电量的10%。

俄罗斯InterRAO公司设在赫尔辛基的子公司RAO Nordic在周五为切断供电辩护称，自5月6日以来，公司没有收到向芬兰供电的应付款。

不过，该公司没有说，这个结算问题是否与欧洲因俄罗斯入侵乌克兰对其实施经济制裁有关。

宣布停止向芬兰供电是在莫斯科和赫尔辛基之间的紧张局势不断加剧的背景下作出的，在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争的影响下，赫尔辛基宣布愿意"毫不拖延地"加入北约。

芬兰的候选资格预计将于明天周日在总统绍利-尼尼斯托和总理桑娜-马林的新闻发布会上宣布。