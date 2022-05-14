印度宣布即刻禁止小麦出口

俄乌战争/ 印度

印度本周五以受到俄乌战争影响，食品安全面临风险为由，宣布禁止小麦出口，即日生效。

广告 继续浏览后续

本周五，印度对外贸易局在政府公报上发布的通知显示，全球小麦价格飙升正在威胁印度，印度邻国，以及相关领域脆弱的国家的粮食安全，现在的关键目标是控制印度国内粮食价格的飞涨。自今年年初以来，全球小麦价格上涨了40%以上。

乌克兰和俄罗斯加起来占全球小麦和大麦出口量的三分之一。自俄罗斯2月24日入侵乌克兰，乌克兰港口被封锁，民用基础设施和粮仓被毁。印度是世界第二大小麦生产国。尽管如此，印度目前自己却消耗了其生产的大部分小麦：印度自身的小麦收成极为不利，遭遇了创纪录的热浪，阻碍了生产。

印度此前曾经设定目标，要在2022年到2023年出口1000万吨谷物，希望在战争造成的全球小麦供应危机当中，在欧洲、非洲和亚洲为印度小麦寻找新的市场，其中大部分将流向其他发展中国家，例如印度尼西亚、菲律宾和泰国。

除了受到极端热浪，影响收成之外，印度的小麦库存已作为饥荒的缓冲，在新冠大流行期间向大约8亿民众免费进行了大量免费的分发，库存目前紧张。为了平衡供需，印度政府每年需要大约2500 万吨的小麦，为超过8000万人提供福利食物。