拜登签署助台重获WHA观察员身分法案即日生效

台湾

美国总统拜登美东时间13日签署了一项法案，完成协助台湾重获世界卫生组织观察员地位的立法程序，在距离世界卫生大会还有八天的此刻，台湾总统府今天(14)对美国的协助公开表达感谢。

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第75届世界卫生大会(WHA)将于5月22日到28日在日内瓦召开，拜登选在签署期限的最后一天签字，法案即日起生效。

这项法案之前已在联邦参议院及众议院分别以高票通过，主要内容是要求美国国务卿在台湾未能取得观察员身分的每届WHA之后，必须向国会说明美国在协助台湾的计划上，有做出哪些改变与精进作为。

法案说，台湾是全球卫生模范贡献者，从1996年以来挹注超过60亿美元，提供超过80国国际医疗及人道援助。法案呼吁，病毒无国界，不必要地将台湾排除在全球卫生合作外，只会增加全球传染病带来的危险。

台湾总统府发言人张惇涵今天表示，诚挚感谢拜登总统上任以来，持续以实际行动支持台湾的国际参与，还有美国行政部门与国会对台湾的坚定支持。也感谢友邦及全球民主伙伴陆续发声力挺台湾，尤其在台湾最近面临疫情挑战之际，这股支持的力量更显温暖。

意大利智库「地缘政治研究中心」（Geopolitica.info）与台湾驻意大利代表处13日举办了「台湾与国际情势，以及乌克兰危机之启示」脸书在线直播座谈会。意大利政界、学界多位专家及媒体呼吁西方国家力挺台湾参与国际组织，并表示俄乌战争使更多人关注台湾未来。

意大利国会友台协会副主席众议员迪马尤（Marco Di Maio）指出，台湾在疫情初期帮助80多国，现在也站在民主自由的一边，帮助乌克兰人民；并呼吁「西方国家应该要力挺台湾加入世界卫生组织」。

「世界病理学及实验室医学组织」（WASPALM）主席威内（Roberto Verna）则在会中赞许台湾健保体系，以及台湾对医药领域的杰出贡献，认为台湾参加世界卫生组织的权利不容剥夺。

巴西具影响力的圣保罗页报今天以「台湾吁请全面加入世界卫生组织」为题，刊出卫福部长陈时中投稿专文，指出台湾将持续与全球合作以确保台湾民众都能享有基本健康人权。

台湾驻土耳其代表黄志扬的投书今天也刊登在土耳其「每日晨报」（Daily Sabah），他呼吁支持台湾参加世界卫生大会（WHA）及世界卫生组织（WHO）所有会议及活动，他说，「相信世卫组织领导的全球卫生体系纳入台湾及其2350万人民，将更坚实强大」。

爱尔兰网络媒体Gript今天也刊登了台湾卫福部长陈时中的专文「台湾科技防疫及全民健康覆盖经验迎战疫情」；「爱尔兰时报」（The Irish Times）则刊出台湾驻爱尔兰代表杨子葆的投书，标题是「世卫组织必须停止阻挡台湾入场参与」，内容相互呼应，呼吁国际社会支持台湾参与WHO。