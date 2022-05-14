朝鲜病例暴增50万 21人亡 将模仿习近平“清零”

朝鲜/疫情

朝鲜周六5月14日报告了50多万感染病例。新增21人死亡。同时外界注意到平壤正在将其核武活动规模增加十倍。

广告 继续浏览后续

据朝中社（KCNA）报道，"从4月底至5月13日期间的发烧人数超过了524,440人"，共有27人死亡。

而在两天前，平壤5月12日宣布发现奥秘克隆（Omicron BA.2）亚变体呈阳性，及首宗死亡病例后，朝鲜领导人金正恩立即下令采取遏制措施。

朝鲜已经启动了紧急检疫系统，以阻止病毒在其2500万人口中传播，这些人都没有接种过冠状病毒疫苗。

法新社说，朝鲜在邻国中国出现病毒后于2020年1月关闭了边界，是世界上首批关闭边界的国家之一。该国长期以来一直吹嘘自己有能力阻止病毒入侵。迄今为止，它没有向世卫组织报告任何冠状病毒（Covid-19）的确诊病例。

据朝中社报道，周五5月13日一天内有"超过174,440人发烧，至少81,430人完全康复，21人死亡"。

朝中社没有说这些新病例和死亡病例是否都冠状病毒检测呈阳性。但据专家说该国没有能力大规模检测其人口。

韩国世宗研究所的朝鲜问题专家Cheung Seong-chang（郑相昌）表示，鉴于缺乏检测能力，将这些“发烧”病例都认为是冠状病毒病例并不夸张。

这位研究人员估计：朝鲜实际的"冠状病毒感染数量可能更高（......），因为有许多无症状病例"。他强调说，朝鲜的感染率正在"非常迅速地"增加。

朝鲜最高领袖金正恩在周四12日主持了政治局关于疫情的紧急会议后，首次戴着口罩出现在电视上。他随后下令采取遏制措施。

今天周六，朝鲜中央政治局举行了第二次会议，会上金正恩承认，疫情在全国造成了"巨大的动荡"。

据首尔梨花大学教授莱夫-埃斯利（Leif-Eric Easley）说，金正恩正"处于"应对措施的"最前沿"。

这位教授告诉法新社："金正恩使用的语言表明，朝鲜的局势在好转之前会变得更糟”。而他的修辞似乎是在"为获得国际帮助打开道路。不过，金正恩也可能是（想）把将做出更大牺牲的民众团结在自己周围。

据朝中社报道，该国高级官员会议的重点是讨论分发药品和其他"尽量减少生命损失"的方法。特别承诺 "迅速分发紧急药品"，以 "尽量减少生命损失"。

这位专家警告说，被视为世界最糟糕系统之一的朝鲜卫生系统正在衰败，缺乏基本的药品和设备。

中国模式

金正恩宣布，他将采用中国的模式来对抗冠状病毒。他说：“我们应该学习中国共产党和中国人民在预防病毒方面的成功经验和成就”。

法新社说，中国是世界上唯一保持清零政策的主要经济体，然而，尽管在全国范围内进行了严格的遏制和大规模筛查，但中国仍在与奥米克隆的多次爆发作斗争。

朝鲜面临的另一个重大挑战是其2500万人口中没有人接种冠状病毒疫苗，因为平壤拒绝了世卫组织、中国和俄罗斯提供疫苗的建议。

北京当局周四向平壤表示愿意提供帮助，首尔则在周五提出要向平壤赠送疫苗。

首尔朝鲜研究大学教授杨武镇（Yang Moo-jin）说，金正恩的声明还表示他将"努力从中国获得供应"。

核活动

尽管爆发了冠状疫情，新的卫星图像显示，朝鲜已经恢复了一个长期停滞的核反应堆的建设。

加利福尼亚州米德尔伯里研究所的杰弗里-刘易斯（Jeffrey Lewis）周六在推特上写道，我不能告诉你该反应堆何时可以运行，但它比宁边现有的反应堆大十倍左右。

他说，这将把朝鲜现有用于核武器的钚产量增加10倍，兑现金正恩增加拥有核武器数量的承诺。

法新社或，美国和韩国最近声称，平壤正准备在不久之后进行另一次核试验。

一些分析人士认为，金正恩可能会比预期更早这样做，以转移公众对疫情的注意力。