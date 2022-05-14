顿巴斯继续激战 乌克兰大炮阻俄军

乌克兰/俄罗斯

乌克兰东部顿巴斯地区战斗激烈，俄军将兵力集中在那里，但在乌克兰的大炮攻击下，没有取得任何重大进展。据军事专家的警告：乌克兰及其西方伙伴可能只有很小的机会窗口，在这些领土被普京"吞并"之前支持反攻。

广告 继续浏览后续

卢甘斯克州的乌克兰州长谢尔盖-盖戴伊（Serguiï Gaïdaï）周五晚间在脸书上评论说："在与顿涅茨克州的边界上，在波帕斯纳（Popasna）附近发生了激烈的战斗"，他并指出，俄方有许多设备和人员的损失。

他说：这是一种恐怖，但他们仍在努力争取达到自己的目的。"但从截获的（电话通讯）信息中我们了解到，俄方整个营都拒绝进攻，因为他们看到了正在发生的事情。

一位不愿透露姓名的美国国防官员证实，目前俄罗斯最重要的活动是在顿巴斯。他说，"而且，总的来说，我们继续看到，俄罗斯人在该地区没有取得任何重大进展"。

这位消息人士说："乌克兰的大炮正在挫败俄罗斯攻占地面的努力，包括他们跨越顿涅河的努力（......），这影响了他们向顿巴斯北部派遣大量援军的能力。

英国国防部周五表示，乌克兰军队"成功"击退了俄罗斯在塞维罗顿涅茨克（Severodonetsk）附近渡河的企图，使莫斯科的部队损失惨重。

英国国防部说，这次行动显示了 "俄罗斯指挥官在乌克兰东部推进所面临的压力"，并强调，尽管三月底俄军放弃对基辅的压力，将部队集中在乌东顿巴斯地区，但未能取得重大进展"。

乌克兰总参谋部发言人今天周六凌晨指出，俄罗斯人 "没有中断他们在东部行动区的攻势。敌人正在继续对工业基础设施进行导弹袭击，并向整个乌克兰的民用目标开火。

乌克兰总参谋部在其每日上午的声明中说，在顿涅茨克和塔夫里亚地区，俄军使用了"迫击炮、大炮、榴弹发射器和空中力量，对乌克兰军队造成最大的破坏"，目标是人员、工事和建筑物。

该声明说，乌克兰军队在顿涅茨克和卢甘斯克周围，24小时内击退了10次俄罗斯的攻击。

法新社引述美国战争研究所（ISW）的说法，弗拉基米尔-普京"可能打算在未来几个月将乌克兰的南部和东部并入俄罗斯联邦"。

该组织称，乌克兰及其西方伙伴可能只有一个很小的机会窗口，在这些领土被"吞并"之前支持反攻。