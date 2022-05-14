G7敦促中国不要"破坏"对俄制裁 不要操纵虚假信息

G7/中国/俄罗斯/乌克兰

G7外长于周六5月14日发布文告承诺将制裁莫斯科入侵乌克兰的范围"扩大到"俄罗斯特别依赖的领域"，同时敦促中国不要"破坏"这些制裁措施，并呼吁北京不要参与信息操纵以使俄罗斯侵略合法化...

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七国集团的外长们在德国北部城镇旺格尔斯（Wangels）举行了三天会议，讨论如何进一步支持乌克兰抵抗俄罗斯的入侵。乌克兰外长库列巴（Dmytro Kouleba）和摩尔多瓦外长波皮斯库（Nicu Popescu）参加了这次会议。

G7外长会议在今天周六结束时发布公告，承诺将对莫斯科入侵乌克兰的"经济制裁"范围扩大到"俄罗斯特别依赖的部门"，同时敦促中国"不要破坏"这些措施。

据法新社报道，这份公报在最后说 "我们呼吁中国不要支持俄罗斯对乌克兰的战争，不要破坏因俄罗斯攻击乌克兰主权和领土完整而对其实施的制裁，不要为俄罗斯在乌克兰的行动辩护，不要参与信息操纵、虚假信息和其他手段，以使俄罗斯对乌克兰的侵略战争合法化。"

法国外长勒德里昂在会议期间向基辅保证说："我们将继续支持乌克兰为其主权而战，直到乌克兰取得胜利。他还提醒说："我们没有与俄罗斯交战，是俄罗斯正在与乌克兰交战。这其中有一个侵略者和一个被侵略者，“我们支持被侵略者”。

七国集团外长的会议声明宣布：“我们永远不会承认俄罗斯试图通过军事干预改变的边界”。他们强调说："我们将保持我们的承诺，支持乌克兰的主权和领土完整，包括克里米亚（...）"。

G7这个声明是在乌克兰东部地区顿巴斯的战斗特别激烈的情势下发表的，该地区自2014年以来，被亲俄罗斯的分离主义分子控制了一部分。莫斯科数周来一直关注该地区，但没有取得重大进展。

G7集团外长们重申，他们要求俄罗斯"结束其在没有挑衅的情况下（对乌克兰方面）发动的战争，并停止继续造成悲惨痛苦和生命损失"。

七国集团再次呼吁白俄罗斯"停止为俄罗斯侵略乌克兰提供便利，要求明斯克当局尊重其国际承诺"。

这七个国家（加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国）还谴责了俄罗斯总统弗拉基米尔-普京"不负责任地威胁使用化学、生物或核武器"。