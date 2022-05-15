乌克兰外长与美国国务卿：新的武器正在送往乌克兰

乌克兰/美国/德国

乌克兰外长库列巴（Dmitro Kouleba）在柏林北约外长会议期间与美国国务卿布林肯举行了会谈，他今天5月15日表示，“美国将继续支持乌克兰”，“新的武器正在被送往乌克兰”。

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乌克兰外长库列巴对德国进行为期四天的访问。昨天周六在柏林北约外长会议间隙，他与美国国务卿安东尼-布林肯举行了会谈。

据路透社报道，库列巴与布林肯会谈后于周日表示，美国将继续支持乌克兰，新的军备正在送往乌克兰。

据美国国务院发言人内德-普莱斯（Ned Price）说，美国国务卿再次向乌克兰外长强调了"面对俄罗斯无端发起战争，美国对乌克兰的主权和领土完整的持久承诺"。

乌克兰外长和美国国务卿还讨论了在俄罗斯黑海舰队封锁乌克兰港口的情况下，乌克兰粮食出口的可能"解决方案"。

法新社说，对谷物出口大国乌克兰的农业生产的封锁，有可能增加许多国家，特别是非洲国家的粮食不安全状况。

乌克兰外长库列巴承诺，乌克兰会向非洲和亚洲提供粮食。他在推特上说，我们同意紧密合作，以确保乌克兰的食品出口能够到达非洲和亚洲的消费者。他还说，我们感谢布林肯国务卿和美国的领导对乌克兰的坚定支持。

赞德国交付重武器先例

乌克兰外长库列巴周日在其脸书（Facebook）账户上发布的一段视频中，对德国开"先例"，决定向基辅提供第一批重型武器表示欢迎。

他在结束对德国的四天访问时说："我到达柏林的那天，那里有乌克兰士兵正接受使用德国155毫米口径自行火炮的培训"。他还说，很快这些自行榴弹炮就会击中敌人。他说：一个先例已经确立。（向乌克兰提供重武器）的心理障碍已经被克服。

乌克兰外长还对柏林在其对俄罗斯能源的依赖上改变立场表示欢迎。库列巴说，"我们已经谈了很多关于禁运俄罗斯天然气的问题"，"我的印象是，已经做出基本的政治决定，即德国对俄罗斯的依赖是一个巨大的问题，必须终止"。

关于乌克兰获得欧盟成员的候选资格，欧盟27个意见分歧的成员国将在6月对此作出决定。乌克兰外长呼吁柏林在这个问题上发挥领导作用。

他说，"德国精英们的选择非常简单：要么你们在这一过程中起带头作用，你们的名字将被载入欧洲历史，要么不论如何这件事也会发生，而领导人里没有你们的份儿。

在访问德国期间，库列巴先生参加了七国集团（德国、法国、意大利、加拿大、美国、日本和英国）在德国北部旺格斯举行的外交部长会议。

昨天周六结束的这次G7外长会议讨论了如何进一步支持乌克兰抵抗俄罗斯的入侵。七国集团外长在会后发布声明还敦促中国不要破坏对俄罗斯侵略乌克兰的制裁，并承诺说：“我们永远不会承认俄罗斯通过军事干预试图改变的边界”。“我们将保持我们的承诺，支持乌克兰的主权和领土完整，包括克里米亚（...）”。