华盛顿向遇害的巴勒斯坦女记者家人提供支持

美国/半岛女记者

抬着半岛电视台记者希琳-阿布-阿克勒的棺材的葬礼队伍遭以色列警察攻击2022年5月13日东耶路撒冷

美国国务卿安东尼-布林肯5月15日呼吁对巴勒斯坦裔美国记者希琳-阿布-阿克勒（Shireen Abu Akleh）的死亡进行"可信的调查"，此前美国向其亲属提供了支持。布林肯早些时候说他对以色列警察袭扰这名女记者的葬礼“深感不安”。

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布林肯说，他在星期六飞往柏林参加北约外长会议的飞机上与希林-阿布-阿克勒的兄弟进行了交谈。希林-阿布-阿克勒是美国公民。

布林肯国务卿在柏林对记者们说：“我有机会表达了我的深切哀悼之情，我们对她多年来作为一名记者所做的工作深表敬意”。

他补充说，他讨论了"立即对她的死亡情况进行可信的调查的必要性"。布林肯形容这位半岛电视台的女记者"在全世界受到高度尊重"。

美国国务院一位官员早些时候说，美国国务卿布林肯向该名记者的家人提供了美国驻耶路撒冷外交官支持。

周三5月11日，卡塔尔泛阿拉伯电视网半岛电视台的女记者希琳-阿布-阿克勒在报道以色列对约旦河西岸北部杰宁难民营的军事袭击时，头部中弹，杰宁是自1967年以来被以色列占领的巴勒斯坦领土。她遇难时穿着标有"新闻"字样的防弹背心，戴着媒体报道用的头盔。

周五，这位美籍巴勒斯坦基督徒的葬礼在耶路撒冷举行时，以色列警察手持警棍，试图驱散挥舞巴勒斯坦旗帜的人群。由于部分抬棺人遭警棍抽打，棺材几乎掉落在地，幸而最后时刻被挽回。

布林肯国务卿早些时候说，他对"以色列警察袭扰"这名女记者的葬礼感到“非常不安”，并说，美国国务院敦促对她的死亡情况进行透明调查。