印度禁止小麦出口，但今宣布仍会向有需求的国家留一扇窗

俄乌战争/ 粮食危机

印度在5月15日星期天表示，尽管两天前宣布了小麦出口的禁令，但仍将在政府层面保持向缺粮国家出口小麦的一扇窗口。

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印度商务部长周日对美联社表示，印度政府将允许私营公司履行小麦出口禁令发布之前的承诺，即在7月之前出口近430万吨小麦。印度的小麦出口主要流向孟加拉国，尼泊尔和斯里兰卡等邻国，4月份出口了100万吨小麦。

刚刚过去的周五，印度对外贸易局在政府公报上通知称，全球小麦价格飙升正在威胁印度，印度邻国和脆弱国家的粮食安全，此番宣布禁止小麦出口，主要目的是控制印度国内的粮价上涨。自今年年初以来，全球小麦价格上涨了40%以上，印度未能幸免，也受到波及。

又加上占全球小麦和大麦出口量三分之一的俄罗斯和乌克兰深陷战争，乌克兰港口被封锁，民用基础设施和粮仓被摧毁，全球粮价再次被推波助澜。与此同时，印度自己的小麦收成也遭遇了创纪录的热浪，不尽人意。印度政府称，今年印度的小麦产量比去年的1.06亿吨少了300万吨，这是六年来的首次下降。受多重因素的影响，印度的小麦价格涨幅在20%-40%左右。印度是世界第二大小麦生产国，此前设定了2022-23年出口1000万吨谷物，在欧亚非洲开辟新市场的目标，但目前已消耗了其生产的大部分小麦。

印度商务部长表示，“目前的粮食价格上涨似乎是一种恐慌反应，而不是基于供应真正崩溃，或需求突然飙升的反应”。

法新社则报道称，拥有大量粮食缓冲库存的印度此前曾表示准备帮助填补乌克兰战争造成的部分供应短缺。虽然出口量仅占全球产量的一小部分，但仍为全球小麦价格提供了一些支持，并缓解了对粮食严重短缺的担忧，例如埃及和土耳其最近已批准从印度进口小麦。印度周五宣布禁止小麦出口，这引起了七国集团在德国举行的农业部长会议的严厉批评。与会者们表示，此类措施“将加剧大宗商品价格上涨的危机”，并呼吁印度担负起20国集团成员国的责任。