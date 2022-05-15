朝鲜疫情：韩国拟提出防疫援助 美国支持捐赠辉瑞疫苗

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朝鲜爆发冠状病毒大流行，因其人口没有接种过疫苗，被担心情况可能更凶险。韩政府准备下周向朝鲜提出防疫援助建议，美国国务院表示支持向朝鲜捐赠美国辉瑞疫苗。

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韩联社引述韩政府官员5月15日透露，韩国统一部打算向朝方发电话通知，提议讨论防疫援助事宜。美国国务院表示支持国际新冠疫苗实施计划 （COVAX）向朝鲜提供美国捐赠的辉瑞疫苗。

朝鲜15日官方消息说，有82万0620个"发烧 "病例，累计42人死亡。朝鲜紧急启动了“检疫系统”。"全国所有省、市、县都被完全封闭，工作场所、生产中心和住宅都被相互隔离。

由于朝鲜2千500万人口都没有接种疫苗，被担心疫情可能会出现失控局面或出现新的变异株。

韩联社消息，韩国政府一位高官今天15日表示，韩国政府正在积极讨论下周初，向朝鲜正式提议为其提供新冠防疫及治疗支援。朝鲜能否做出积极回应备受关注。

该报道还说，韩国新任外长朴振5月13日与美国国务卿布林肯举行视频会晤时，双方对朝鲜爆发新冠疫情表示了忧虑，并决定与国际社会继续讨论对朝鲜进行人道援助事宜。

美国国务院当天表示，支持通过国际“新冠疫苗实施计划” （COVAX）向朝鲜提供美国捐赠的辉瑞疫苗。

韩联社说，目前全球只有朝鲜和厄立特里亚尚未进行大规模疫苗接种。新冠疫苗实施计划（COVAX）今年向朝鲜分配的128.88万剂次的阿斯利康新冠疫苗被朝鲜以副作用为由拒收。

法新社说，平壤也曾拒绝世卫组织、中国和俄罗斯的疫苗接种提议。最近几天，北京和首尔都向平壤提出愿提供疫苗和援助。

而据朝中社报道，金正恩表示朝鲜将"学习"中国的清零战略，即大规模遏制和无情地追踪和隔离所有阳性病例。