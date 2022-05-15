朝鲜病例超80万 新增15人亡 全国封锁隔离

朝鲜/疫情

法新社周日15日报道说，在朝鲜官方宣布该国有史以来第一例冠状病毒感染（Covid-19）病例三天后，朝鲜宣布又有15人死于"发热"。由于人口没有接种疫苗，朝鲜正模仿习近平的“清零”政策实施全国大封锁。

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朝鲜官方消息说，截至目前，共有42人死亡，同时有82万0620个"发烧"病例，其中至少32万4550人需要接受治疗。

朝鲜领导人金正恩周六承认，一种 "恶性疾病"已在该国造成"巨大动荡"。据朝中社说："全国所有省、市、县都被完全封闭，工作场所、生产中心和住宅都被相互隔离。

尽管该国已紧急启动检疫系统，以阻止该疾病在其2500万人口中的传播，可是这些人都没有接种疫苗，该国每天都报告有大量的新病例。

平壤在本周四宣布，有人对奥秘克隆（Omicron BA.2）亚变体及首例死亡病例检测呈阳性。金正恩立即下令采取遏制措施。

朝鲜是2020年1月邻国中国出现冠状病毒（Covid-19）后世界上第一批关闭边境的国家之一，它长期以来一直吹嘘自己有能力抑制该病毒。此前，朝鲜没有向世卫组织报告任何确诊病例。

法新社引述专家说，朝鲜的卫生系统是世界上最糟糕的系统之一（在美国约翰-霍普金斯大学的一项调查中，该国在195个国家中排名第193位），缺乏基本药物和设备。

平壤拒绝了世卫组织、中国和俄罗斯的疫苗接种提议。最近几天，北京和首尔都向平壤提出愿提供疫苗和援助。

据朝中社报道，金正恩说，朝鲜将"学习"中国的清零战略，即大规模遏制和无情地追踪和隔离所有阳性病例。