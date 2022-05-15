马克龙赴阿联酋吊唁，世界领导人蜂拥而至

法国/阿联酋

法国总统埃马纽埃尔-马克龙和阿拉伯联合酋长国新任国家元首穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Mohammed ben Zayed Al-Nayane）周日5月15日举行了会谈，世界各地的政要纷纷涌向这个海湾国家，向其已故的前任致敬。

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据法国总统府称，马克龙是第一个前往阿布扎比向周五去世的阿联酋总统谢赫-哈利法-本-扎耶德-阿勒纳哈扬（cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane）致敬的西方领导人。马克龙并向他的所有家人和阿联酋人民表示"真诚的哀悼"。

英国首相鲍里斯-约翰逊、美国副总统卡马拉-哈里斯和国务卿安东尼-布林肯，以及以色列总统和西班牙国王都在预计访问阿联酋的一长串高级官员名单之列。

今天清晨，法国国家元首马克龙来到阿布扎比的一座宫殿，在那里他受到了被称为 "MBZ "的穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳扬的欢迎，他是这个石油大国的新总统和强人。

马克龙总统与阿联酋总统在会谈后，加入吊唁已故总统的“majlis”集会。

据法国总统府在报告这次交流时说，马克龙先生表示“他决心继续并发展他们在过去五年中，共同开展的所有工作”。他强调说，“阿拉伯联合酋长国是法国的战略伙伴，我们在国防、文化和教育等不同领域的深度合作证明了这一点”。

法国与阿联酋有着传统的密切关系。马克龙在2021年12月访问过阿联酋，期间他参观了迪拜世博会，并见证了几份合同的签署，包括一份80架法国阵风战斗机的合同，这是2004年投入使用的这款战机的创纪录订单。

法新社说，由于其石油资源和战略位置，阿拉伯联合酋长国已开始在中东和其他地区发挥更大的影响力。

自2014年以来“MBZ”一直被认为是该国的实际统治者，当时他同父异母兄长谢赫-哈利法因为中风很少露面和管事。

包括埃及、伊拉克、约旦、阿曼和突尼斯在内的世界各国领导人，以及苏丹的实际领导人，都在周六表示了哀悼。

据爱丽舍宫宣布，总统马克龙此行导致法国总理卡斯泰（Jean Castex）不得不取消原定今天对梵蒂冈的访问。因为“总统和总理不能同时离开法国”。