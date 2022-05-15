黎巴嫩危机后首次议会选举 戒备森严 盼走出泥潭

黎巴嫩选举

黎巴嫩今天5月15日举行该国爆发危机以来的首次议会选举。这次戒备森严的选举被认为对该国的未来十分关键。之前，黎巴嫩遭受史上最严重的经济危机，加上政治僵局，无法完成国际社会提供经援附加的改革要求。

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据法广RFI法文部特派记者法莱兹（Nicolas Falez）和法广驻贝鲁特的特约记者哈里夫（Paul Khalife）报道，今天大约3百90万黎巴嫩选民被呼吁去投票站投票，更新国会的128个议席。选举结果将在周一揭晓。

为了保证安全，从昨天开始便有大约两万5千名士兵和1万5千名警察部署在全国各地。装甲车到处可见。

今早法广特派记者在贝鲁特一个基督教学校投票站看到，那里内外都部署了士兵。选民们根据各自的信仰，马龙派、东正教徒、穆斯林什叶派或逊尼派等等，在不同的票箱中投票。

为防欺诈，选民被要求手指涂紫色墨水按指纹。一位选民说，"我投票支持变革，我不想看到同样的人掌权了，这已经结束了！"。

但据法新社的分析说，预计议会多数席位将继续掌握在主导黎巴嫩政治舞台30多年的政党手中。

2018年的立法选举被亲伊朗的什叶派真主党与其盟友“自由爱国运动”和“阿玛尔运动”共同赢得。真主党是黎巴嫩内战（1975-1990年）后唯保留武器的派别。

另外，今天的选举也是对该国新出现的反对派团体的首次考验。这些团体是在2019年10月大规模民众起义后出现的，他们指控国家政治阶层腐败无能，要求全体下课。

约有718名候选人参加竞选，这次选举是国际社会向该国提供财政援助的前提条件。