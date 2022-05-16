普京：北约若在芬兰瑞典扩大军事设施 俄将回应

俄罗斯

俄罗斯总统普京5月16日表示，如果芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），不会对俄国构成直接威胁；但如果北约开始在这两个北欧国家扩大军事基础设施，俄国将有所回应。

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路透社报导，俄罗斯2月底入侵乌克兰后，芬兰和瑞典如今已决定申请加入美国主导的北约。

普京从1999年上任之后，一再将苏联解体后北约朝俄国边界扩张的企图，称作是乌克兰爆发冲突的理由。

中央社报道，普京在俄罗斯主导的前苏联加盟共和国“集体安全公约组织”高峰会上表示，美国以“具有侵略性”的方式来利用北约的扩大，造成全球安全处境恶化。

他说，俄罗斯与芬兰、瑞典之间并无争议，因此北约如果扩大纳入这两个国家，不会对俄国带来直接威胁。

然而，他在峰会上告诉集体安全公约组织各成员国领袖：“如果（北约）军事基础设施扩大到这片领土，一定会激起我们有所回应。 ”集体安全公约组织还包括白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克等国。

普京在莫斯科大克里姆林宫举行的峰会上还说：“会是什么回应，我们将看对我们产生的是什么威胁。”“如果完全无端制造问题，我们应该要做出相应反应。”

如果北约朝北欧扩张，将是俄罗斯侵略乌克兰至今面临的最大战略后果。怎么回应，莫斯科至今几乎没有透露明确线索。

白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）星期一则在峰会上呼吁集体安全公约组织成员国团结对抗西方。

他说，这个组织如果先前能一致发声，他的国家和俄罗斯就不会受到“地狱般的制裁”。