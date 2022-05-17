全球粮食危机迫在眉睫，白宫采取行动力保粮食安全

粮食危机

近日，美国总统拜登在考察伊利诺伊州的家庭农场时宣布，联邦政府将启动一项旨在支持美国农民、降低食品价格和保证全球粮食安全的新行动。

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白宫在发布的情况说明中指出，与新冠疫情大流行相关的供应链中断和俄乌冲突爆发不仅导致美国国内工薪家庭食品价格的上涨，也引发全球各国的粮食安全危机。尤其是在俄乌冲突发生之后，小麦、玉米、大麦、食用油和肥料的供应链都受到了严重影响，全球粮食价格已上涨近13%。

拜登强调美国农民对于抑制通胀和全球物价上涨的关键性作用，并称“要确保美国的农产品出口弥补俄乌战争对全球的供应缺口”。

拜登介绍了促进美国农业生产的具体措施，包括将全国范围内有资格获得“双季作物保险”的县数量增加681个至1935个，这将为更多在同一块土地上一年种植两季作物的农民降低生产风险；通过提高农作物种植效率的“精准农业”和其他技术援助降低农民的生产成本、扩大关键产品的用途、简化与农民相关的申请手续；将联邦政府投资国内化肥的生产资金由此前的2.5亿元增加至5亿元以降低成本，并让农民更容易获得这些资金。

拜登强调说：“美国拥有世界上最高产和最有效率的农民。我们将几代人的专业知识和尖端科技结合，为美国人和全世界提供食物。看着这里的家庭农场就会想起这个国家的慷慨和美丽。希望国会能够加入我的行列为美国农民投资，并为全世界提供食物。这是我们必须做的事情。”

另据报道：美国最大的食品公司戈雅食品（Goya Foods）总裁兼首席执行官乌纳努（Robert Unanue）指出，美国的化石燃料政策以及俄罗斯入侵乌克兰的战争将导致粮食危机，我们正处于粮食短缺边缘。

乌纳努说，乌克兰和俄罗斯都是世界小麦和玉米的主要生产国，它们共占全球小麦出口约29%、全球玉米供应的19%，以及全球葵花籽油出口的80%。俄罗斯和乌克兰共生产了美国一半的化肥，而化肥价格现已翻了四倍。乌纳努说，最大的问题是，现在是乌克兰东南部的种植季节，人们却在打仗。