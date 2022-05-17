南加州台湾长老教会枪击案蔡英文谴责暴力促美保障台侨安全

台湾

美国南加州尔湾（Irvine）台湾基督长老教会昨天发生枪击事件，导致来自台湾的侨胞1死5伤。台湾总统府今天严正谴责任何形式的暴力行为，总统蔡英文对于郑达志医师不幸罹难表达哀悼，并指派驻美代表萧美琴前往加州提供必要协助。蔡英文也请台湾外交部洽请美方协助保障当地台湾侨民的安全。

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开枪的嫌犯是住在拉斯韦加斯，68岁的周文伟（David Wenwei Chou）。当地检警今天召开记者会指出，昨天挺身阻挡枪手的52岁台裔医师郑达志（John Cheng）是枪击案没有造成更严重伤亡的关键原因，并形容他是「英雄」。

橘郡警长巴恩斯透露，这件枪击案可能是「出于政治动机的仇恨事件」，并提到周文伟「对中国和台湾之间的政治紧张局势不满」。巴恩斯说，从枪手车内发现的字条，显示周嫌不认同「台湾是独立于中国的国家」。

网络媒体「新闻速递」则报导，周文伟是反独促统团体「美国拉斯韦加斯中国和平统一促进会」（简称「拉斯韦加斯促统会」）的理事，这个团体是在2019年4月成立。

凶嫌昨天一早进入教会时，负责接待的教友对凶嫌说，「欢迎你第一次来」，凶嫌却说，「这不是我第一次，我已经来这里两三次了」。

然后凶嫌跟着做礼拜，一直到中午吃饭时拿出枪，并用铁链锁住教堂，一位教友上前询问，被周嫌推开，斥喝他「不关你的事」。

凶嫌开了第一枪之后，郑达志医师冲上前试图制止，却被枪击当场身亡。就在凶嫌补充子弹时，前主任牧师张宣信趁机从嫌犯背后拿椅子扑打，其他教友一涌而上将凶嫌制伏，用电线将他捆绑。

台湾外交部表示，美国在台协会台北办事处处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）今天致电外交部长吴钊燮，代表美国政府表达高度哀悼之意。美国联邦调查局表示，已经对这个案件展开联邦层级的仇恨犯罪调查。

目前美方公布的凶嫌照片与身分，称周文伟是「华裔」，移民美国之前曾在台湾住过。

不过台湾驻洛杉矶办事处调查发现，周文伟是1953年在台湾出生，被美方误认为出生「中国」，可能是因为50年前，台湾人护照上的出生地，英文是Repubilc of China，当时申请到美国的移民在美国官方文件的「出生地」栏目多写「中国」（China）。可能因此让美方有此认定。