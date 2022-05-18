俄称在乌克兰使用新雷射武器能烧毁敌军无人机

武器

俄罗斯5月18日宣布， 在乌克兰正用新一代的高能雷射武器来烧毁无人机。俄国同时也已出动部分秘密武器，对付西方国家为乌克兰大量提供的军火。

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中央社报道，俄罗斯总统普京2018年曾公布一系列新武器，包括新型洲际弹道飞弹、水下核动力无人潜航器（underwater nuclear drones）、一款超音速武器和一款新型雷射武器。

外界对新型雷射武器的性能知之甚少。普京曾提及一款名为“佩雷斯维特”（Peresvet）的雷射作战系统，其名称来自一位中世纪东正教僧侣战士佩雷斯维特（Alexander Peresvet），他在一场激烈战斗中牺牲。

主管军事发展的俄罗斯副总理波瑞索夫（Yuri Borisov）在莫斯科一场会议上表示，佩雷斯维特已广泛部署，能使地球上空最高1500公里的卫星瘫痪。

不过他说，俄罗斯已有比佩雷斯维特更强大的雷射系统，能够烧毁无人机和其他装备。波瑞索夫提及17日的一项测试，宣称雷射在5秒内烧毁了5公里外的一架无人机。

波瑞索夫告诉俄罗斯国营电视台：“假如佩雷斯维特能瘫痪卫星，那么新一代雷射武器就会对目标造成物理性摧毁，即热摧毁，使目标燃烧殆尽。”

波瑞索夫在被询到、这个武器是否已用在乌克兰时说：“是的，最初的原型系统已在那里使用。”他称这款武器叫“扎地拉”（Zadira）。

外界对扎地拉几乎一无所知，不过俄罗斯媒体2017 年曾报导，俄国国营核子企业（Rosatom）参与研发这种武器，以配合一项武器性物理新原理计划，这项计划的俄文缩写为ONFP。