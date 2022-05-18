白宫：华盛顿很可能回应土耳其的关切

吸纳新成员国

美国方面18日表示：相信北约将平息土耳其总统埃尔多安对瑞典和芬兰加入北约的担忧。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格表示，芬兰和瑞典已经正式申请加入这个全球最大的军事联盟，而此举是出于对俄罗斯在乌克兰的战争的安全担忧。

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斯托尔滕贝格18日在收到这两个北欧国家大使递交的申请信后向记者们表示，“我对芬兰和瑞典加入北约的申请表示热烈欢迎。你们是我们最亲密的伙伴。”斯托尔滕贝格在布鲁塞尔的北约总部说道，“这是一个历史性的时刻，我们必须抓住这个时刻。”

正当“北约”国家表示欢迎芬兰和瑞典的加入，土耳其总统埃尔多安却表示反对，他反对的理由是这两个国家支持土耳其境内的库尔德人“恐怖组织”，反对土耳其对库尔德人的镇压，因此不符合加入“北约”的标准。土耳其官员对这种保留态度解释称，这种立场并非旨在关闭两国加入北约的大门，而是旨在迫使两国回应土耳其关于限制这些“恐怖组织”活动的要求，并在打击“恐怖主义”的问题上采取明确立场，以及解除两国在2019年对土耳其实施的军事制裁。

库尔德人是世界上最大的无国家民族，约3000万人，分布在土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚等地，在土耳其的有1400万人，是土耳其最大的少数民族。近年来库尔德人有意建国，有时行为极端，被一些国家视为“恐怖分子”。

芬兰和瑞典要求加入”北约“，必须得到”北约“30个会员国的一致同意。“北约”将如何化解这个矛盾，目前还不得而知。18日，美国白宫表示：华盛顿对“回应土耳其关切”的可能性“充满信心”。

但美国方面的回应十分模糊。鉴于北约实施全体成员国一致通过才能产生决议的原则，土耳其能一票否决芬兰、瑞典两国入盟。

这种“一票否决”的事情最近也发生在“欧盟”试图停止购买俄罗斯石油的议决案上，由于匈牙利的一票反对，使得该决议案受阻搁浅。

芬兰和瑞典可以加入“北约”，为什么乌克兰就不行？原因之一是法国和德国的反对，美国对此的态度也是不冷不热。

自从2014年俄罗斯占领乌克兰的克里米亚以来，乌克兰和俄罗斯就处于战争状态，如果“北约”接纳乌克兰，就等于向俄罗斯宣战，“北约”显然不愿意扩大和俄罗斯之间的矛盾，而芬兰和瑞典则不同，这两个国家和俄罗斯之间至今处于和平状态，它们加入“北约”反而比较简单。

乌克兰知道自己无望参加“北约”，实际上已经放弃了这个念头，在乌克兰和俄罗斯的和平谈判中，乌克兰已经表示今后可以保持“中立”，而普京却不肯停止战争，暴露了他的真正企图是永久占领乌克兰的领土。