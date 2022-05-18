谭德塞再评中国和朝鲜防疫政策

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继上周对中国防疫政策发出的评价被中方尖锐驳斥后，世卫组织总干事谭德塞本周再次对中国的新冠零容忍政策发表评论，同时对朝鲜当前的防疫情况做了介绍。

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本周二的一场记者会上，谭德塞称中国的新冠政策“不可持续”，这和他上周激发中国强烈反应的说法基本一致。谭德塞这次称：“我们现在对病毒有了更好的了解，我们有了更好的应对方式，包括疫苗，所以这就是为什么我们现在处理病毒的方式应该不同于大流行初始时期的原因”。他补充道“自从2019年年底在武汉首次发现新冠病毒以来，这种病毒已经发生了显著的变化”。

新冠疫情初始时期，中国通过严格的封锁，在很大程度上阻止了它的传播。然而面对新的情况，谭德塞表示，世卫组织曾多次向中国官员提出建议，向他们推荐新冠病毒的遏制策略，但“这是他们选择的政策，每个国家自行决定采取何种政策”。

世卫组织紧急情况负责人迈克尔·瑞安表示，世卫组织知道，中国最近面临防疫困难，同时他对中国政府将新冠死亡人数保持在非常低的水平表示赞许。瑞安指出，“我们理解为什么中国最初的反应是下达严格限制，但这个战略是不可持续的，而且防疫战略当中的其他要素也有必要更充分得到使用”。瑞安补充说，“疫苗接种工作应该继续下去”，“对任何国家来说，单纯的抑制策略都不是摆脱新冠大流行的可持续方式”。

另外有关朝鲜近期的新冠疫情，谭德塞表示，世卫正在试图说服朝鲜，包括和厄立特里亚，开始接种新冠疫苗。他指出，“世卫组织对朝鲜进一步的疫情传播风险深感担忧”。目前朝鲜民众尚未接种疫苗，而且在朝鲜，相当一部分人具有潜在的可能恶化的疾病，若感染新冠，这些人的健康将会严重受到威胁。谭德塞称，世卫组织已要求朝鲜与之分享更多的疫情数据，但迄今为止没有得到任何回应。世卫组织曾提出向朝鲜和厄立特里亚提供疫苗、药品、检测和技术支持，但两国领导人尚未作出回应。

世卫组织紧急情况负责人迈克尔·瑞安则指出，在朝鲜和厄立特里亚等国家，任何不受控制的疫情传播都可能导致新变种的出现，但除非各国接受帮助，否则世卫组织无能为力。