美国总统拜登出访亚洲前接见瑞典总理和芬兰总统

北约

美国总统拜登19日在白宫接见瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）与芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto），拜登欢迎并支持两国申请加入北大西洋公约组织，也重申捍卫北约领土的承诺。

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中央社报道：拜登在出访亚洲前，在白宫与来访的安德森和尼尼斯托举行会谈，讨论瑞典与芬兰申请加入北约。

对于瑞典与芬兰申请加入北约，拜登表达欢迎与大力支持。他表示，瑞典与芬兰提出申请加入，将使北约变得更为强大，美国给予全面支持。拜登也重申捍卫每一寸北约领土的承诺，并欢迎瑞典与芬兰选择承担这份责任，对共同安全威胁保持警戒。

拜登向两人保证，瑞典与芬兰获得美国全力与完全的支持。拜登随后也向国会递交报告，期望联邦众议院能有效、快速地同意这项申请。

尼尼斯托指出，“我们正在共同迈出历史性一步”，芬兰决定申请加入北约的过程再次揭示芬兰的民主力量，他也感谢拜登在过程中的坚定支持，并保证芬兰会成为一个强大的北约盟邦。

谈到土耳其总统埃尔多安以两国窝藏恐怖份子为由反对芬兰与瑞典加入北约一事，尼尼斯托表示，芬兰与土耳其一直有著广泛与良好的双边关係。作为北约盟国，芬兰将致力于土耳其安全，芬兰也谴责一切形式的恐怖主义，也积极参与打击。他盼与土耳其就此讨论以化解其忧虑。

最后发言的安德森则表示，对瑞典而言，正式申请加入北约是一个分水岭，瑞典人民的安全将在北约体制下获得最好保护，北约也将因为瑞典与芬兰的加入而更强大。瑞典具有先进的防卫能力，也是自由、民主与人权的拥护者，也与北约有著广泛军事合作传统。

另据中央社报道：芬兰总理马林（Sanna Marin）在意大利报纸19日刊登的访谈中说，芬兰即使成为北约组织成员国，也不希望北约在其境内部署核武或设立军事基地。马林表示，芬兰与北约进行入会谈判时，并未谈到北约在芬兰部署核武或开设基地等事。她也不认为，在芬兰部署核武或设立北约基地有任何好处。”