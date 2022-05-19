美联社：俄乌战局应让中国懂得放缓其太平洋军事野心

美国/ 印太

美联社今日撰文，称美国总统乔·拜登本次出访亚洲，有两个目标：第一，在亚洲加强各盟国对美国的支持；第二，向中国发出明确无误的信息，即，俄罗斯入侵​​乌克兰，事到如今这种状态，北京应该懂得放缓其在太平洋的军事野心。以下内文视频分析是美国前布什政府白宫国安会亚太事务高级主任格林的观点，点击了解详情。

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Michael Green © AP

白宫国家安全顾问沙利文此前表示，拜登此行亚洲，旨在“充分展示美国的印太战略”，“生动地展示美国可以领导自由世界，应对俄罗斯乌克兰战争，以及在印太地区的规划部署”。

迈克尔·格林曾在美国前布什政府任白宫国安会亚太事务高级主任。他表示，俄乌战争“远远没有让拜登在亚洲事务上被掣肘，而是唤醒了美国在亚洲的盟友，特别是日本和澳大利亚，韩国和新加坡等国，让这些国家清晰地意识到，攻击民主国家的侵略者正在对全球造成威胁与挑战”。

东欧的这场战争，让美国在太平洋的主要盟国纷纷开始警惕中国，一种紧迫感已然出现。许多国家担忧自己的生存情况，并试图向中国表明，不应该考虑通过军事行动来夺取争议领土。

格林表示，自二战以来，这是第一次出现“美国在欧洲的盟友和在亚洲的盟友正在团结起来”的局面，这些欧洲和亚洲国家“认识到我们所有人都面临着挑战者们的威胁”。而日韩目前的政治局面，使拜登“获得了一组非常幸运的政治结盟”。”