就瑞典和芬兰入北约的问题，土耳其与多国展开磋商

土耳其

芬兰和瑞典申请加入北约，土耳其多次表态反对。土耳其总埃尔多安星期五表示已与荷兰总理吕特（Mark Rutte）谈过相关议题，星期六将与英国及芬兰领导人进一步讨论。

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俄罗斯入侵乌克兰，这使瑞典和芬兰申请加入以美国为首的北大西洋公约组织。北约成员国土耳其一再抨击瑞典及其他西欧国家对土耳其眼中的恐怖组织的处理方式，包括库尔德工人党（PKK）和人民保卫军（YPG）等。

“自由日报”（Hurriyet Daily News）及路透社报导，埃尔多安（Tayyip Erdogan）重申，土耳其绝不同意支持库尔德工人党等恐怖组织的国家加入北约，“当然，为了不中断外交，我们将继续所有讨论”。

加入北约须获成员国一致同意。西方领导人曾表示，土耳其的反对意见不会成为芬兰、瑞典加入北约进程的障碍，但没有说明土耳其的立场可能产生这么样的转变。

瑞典和芬兰高阶代表团近日将访土耳其，讨论两国加入北约程序。埃尔多安两度展现强硬立场表示，瑞典与芬兰不必费心前来说服土耳其同意两国加入北约，先将“恐怖分子”遣返土耳其，土耳其才会开绿灯。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）星期四与美国总统拜登会唔时指出，芬兰与土耳其一直保持广泛与良好的双边关系。未来作为北约盟国，芬兰将致力维系土耳其安全。

他说，芬兰也谴责一切形式的恐怖主义，并积极参与打击，盼与土耳其就这个问题讨论以化解相关疑虑。